افق با سه مستند تازه به استقبال آذر می‌رود
شبکه افق از شنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ سه مجموعه مستند تازه با عناوین «پیشنهاد»، «استعمار، داستان یک تاریخ» و «دروازه خورشید» را روی آنتن می‌برد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه افق، این شبکه از روز شنبه، ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴، پخش سه مجموعه مستند جدید خود را آغاز می‌کند؛ مستندهایی که هر یک با نگاهی متفاوت به موضوعات تاریخی، فرهنگی و اقتصادی، تولید گروه مستند شبکه افق هستند و قرار است مخاطبان را با روایات تازه‌ای از ایران و جهان همراه کنند.

مجموعه مستند «پیشنهاد» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مجید فرجی در ۱۳ قسمت تولید شده و به معرفی کارآفرینان ایرانی در استان‌های مختلف کشور از جمله مازندران، خراسان، یزد و تهران می‌پردازد. این مجموعه ضمن روایت داستان موفقیت افرادی که مسیرهای نو در کسب‌وکار برگزیده‌اند، در راستای ترویج «اقتصاد مقاومتی» و معرفی الگوهای خودکفایی و تولید داخلی ساخته شده است. «پیشنهاد» هر یکشنبه ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق پخش و روز بعد ساعت ۱۷:۳۰ بازپخش می‌شود.

از سوی دیگر، مجموعه مستند «استعمار، داستان یک تاریخ» به تهیه‌کنندگی مهدی فارسی و کارگردانی محسن فارسی با نگاهی تحلیلی و تاریخی، به واکاوی ریشه‌ها و گسترش پدیده استعمار در اروپا از قرن سیزدهم تا دوران معاصر می‌پردازد. این مستند که حاصل بیش از ده ماه پژوهش و مصاحبه تخصصی با استادان تاریخ است، تلاش دارد با استفاده از اسناد تاریخی و تصاویر آرشیوی، چهره واقعی استعمار را بازنمایی کند. این مجموعه هر شنبه ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

سومین مجموعه، «دروازه خورشید» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی روح‌الله اسدی‌کیا‌دهی، روایتگر تمدن سرخ‌پوستان آمریکای لاتین و تلاش آنان برای بازسازی هویت فرهنگی و تاریخی خود پس از قرن‌ها استعمار اروپایی است. این مستند ضمن سفر به سرزمین سرخ‌پوستان و بررسی فرهنگ و زیست آنان، به بازخوانی چهره واقعی این ملت‌ها در برابر تصویرسازی‌های تحریف‌شده غرب می‌پردازد. «دوازده خورشید» از دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن می‌رود.

