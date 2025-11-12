کشف استعدادهای جوان استانی با ایجاد صندوق توسعه سینما

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در این جلسه که با حضور جمعی از مسئولان و هنرمندان استان و برخی از مدیران و معاونان سازمان سینمایی برگزار شد، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی با توضیح اینکه استان البرز با وجود بیش از چهار میلیون جمعیت، یکی از کم برخوردارترین استانها به لحاظ بهره‌مندی از زیرساخت‌های سینمایی است گفت: فکر می‌کنم اگر بر اساس تعداد سالن‌های سینمای موجود، امکانات استان البرز را بسنجیم این استان از نظر زیر ساخت‌ها جزو استان‌های کم‌برخوردار محسوب می‌شود که در قیاس با استانهایی که این میزان جمعیت دارند، هنوز جای کار بسیاری در این حوزه وجود دارد.

سینما و آگاهی بخشی درباره الگوی مصرف

وی در ادامه به نقش و ماهیت روشنگرانه و تعیین کننده سینما در مقاطع مختلف در کشور اشاره کرد و افزود: اهمیت صنعت تصویر در کشور ما در حوزه‌های گوناگونی مانند همبستگی ملی، خلق نشاط اجتماعی و نیز کارکردهایی که در حوزه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی دارد، برکسی پوشیده نیست. دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی ایران در حوزه دیپلماسی فرهنگی ما حقیقتا سینماگران ما هستند که این موضوع بر همگان روشن است.

فریدزاده با اشاره به مشکل آب در کشور و میزان تاثیر سینما در فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف آب اظهار کرد: درحال حاضر بیشتر استان‌های کشور با مشکل آب دست به گریبان هستند و این موضوع به یک بحران تبدیل شده است. این در حالی است که سینماگران و فعالان حوزه سینما می توانند مشکلات اجتماعی را به شیوه درست و اصولی برای مردم وبه زبان هنر بیان کنند و حتی برای آن راه حل پیدا کنند .

آیین نامه مستند نگاری؛ طرحی برای ثبت وقایع

وی با اشاره به اینکه در حوزه مستند آثار بسیار خوب و تاثیرگذاری ساخته شده است که می‌تواند هم برای مخاطبان و هم مسئولان مفید و جذاب باشد، خواستار توجه به مقوله تولید مستند از طرح های بزرگ ملی شد و عنوان کرد: آیین نامه مستند نگاری که از دولت دوازدهم توسط معاون اول ابلاغ شده و در دولت چهاردهم توسط دکتر عارف اصلاح شده، زمینه بسیار خوبی فراهم می‌کند تا معضلات اجتماعی و پروژه‌هایی که برای حل آنها در استان در حال اجراست و پروژه ملی تلقی می‌شود، از سوی مستند سازان در حافظه تاریخی ثبت شود.

رئیس سازمان سینمایی با توضیح اینکه طرح ایجاد صندوق توسعه سینما در استان‌های اصفهان، شیراز، کرمان و خراسان رضوی مطرح شده گفت: بهره گرفتن از آیین نامه ای که دولت ابلاغ کرده برای جذب یک تا سه درصد از بودجه شرکت های معظم برای مسئولیت اجتماعی است، که بخشی از آن در صندوق توسعه سینما در استان قرار می‌گیرد و می تواند حجم زیادی از مشکلات را، هم در حوزه زیرساخت، هم در حوزه آموزش و پرورش نسل جدید فیلمسازان جوان و پیشرو و هم در حوزه تولید آثار کوتاه مستند و فیلم‌های بلند داستانی مرتفع کند. به نظر می‌رسد با ایجاد این صندوق زمینه برای کشف، جذب و فعالیت استعدادهای جوان در استانها فراهم می‌شود.

تعریف چشم‌انداز سینمایی بر اساس نیازهای استان

در این نشست مجتبی عبداللهی استاندار البرز نیز با توضیح اینکه امروزه جایگاه ویژه سینما و هنرمندان سینما در کشور ما برکسی پوشیده نیست، درباره اجرای طرح های مختلف سینمایی در استان البرز گفت: ما باید چشم‌اندازی را در این باره تعریف کنیم و طی یک برنامه یک ساله یا دوساله، اعتباری برای آن اختصاص دهیم و پیش بینی‌های لازم را هم درباره نیازهای استان در این حوزه به عمل آوریم و در برنامه‌ای آن را تدوین کنیم و در ادامه برای رسیدن به آن چشم‌انداز و تحقق آن تلاش کنیم. داشتن برنامه یعنی اینکه هدف گذاری انجام شده و خواسته‌ای وجود دارد و همه تلاش می‌کنیم تا به آن دست یابیم.

وی با توضیح اینکه اجرای طرح‌های سینمایی در استان البرز امکان‌پذیر است افزود: واقعیت این است که ما در حوزه هنر و سینما در استان البرز کم کاری کرده‌ایم. البته سینما باید در کل کشور بیشتر از این مورد توجه قرار گیرد و بر روی آن بیشتر کار شود.

به توسعه سینما در استان کمک می‌کنیم

عبداللهی با استقبال از ایجاد صندوق توسعه سینما در استان البرز گفت: ما باید پیگیری کنیم ببینیم چه خدماتی با ساخت سینما دایر می‌شود و اگر قرار است ما چیزی به آن خدمات اضافه کنیم، آن امتیازها و آن مشوق ها، انجام شود. ما مصوب کردیم شوراهای شهرهایمان ساخت مواردی مثل درمانگاه، ورزشگاه و... را تسهیل کنند که می توانیم موضوع احداث سینما را هم به آن اضافه کنیم.

وی با توضیح اینکه در سال بعد با اختصاص بودجه و اعتبارات کمک ویژه ای به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز خواهیم کرد گفت: در حوزه سینما و سینمای جوان نیز در قالب بودجه و اعتبارات و نیز در قالب مولد سازی به آن کمک خواهیم کرد.

کمک به سینمای جوان در قالب طرح مولدسازی

عبداللهی با اشاره به اینکه در قالب مولد سازی می توان به سینمای جوان کمک کرد گفت: برای تجهیزات ما اختیاراتی در مولد سازی داریم. اگر خود اداره کل فرهنگ و ارشاد البرز مکانی دارد که برفرض نیازی به آن ندارد و مازاد است یا کاربری آن مورد نظرش نیست، می توانیم آن را در قالب مولد سازی اجرا و ساختمان را تکمیل و تجهیز کنیم.

استاندار البرز درباره مشارکت های اجتماعی صنایع تولیدی نیز گفت: علیرغم همه فشارهایی که بر روی صنعت و تولید وجود دارد، جلسه‎ای با حضور صاحبان صنعت استان برگزار می‌کنیم تا به انجمن سینمای جوانان وتجهیز کردن دفتر آن در استان کمک کنند.

در این جلسه که در استانداری البرز برگزار شد مهدی شفیعی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی، حبیب ایل بیگی مدیرعامل موسسه سینما شهر، بهروز شعیبی مدیرعامل عامل انجمن سینمای جوانان ایران و ابراهیم شریفی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد البرز به همراه جمعی از مدیران و هنرمندان استانی نکاتی را مطرح کردند.

در پایان این جلسه ضمن اعطا احکام اعضای شورا، تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان سینمایی و استانداری البرز به امضا رسید.

