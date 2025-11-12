به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه‌های نوین معاونت سیما، فیلم سینمایی جدید «راه زندگی» به کارگردانی «برت اسمیت»، پنج‌شنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی جران هاول، آر جی سایلر و ایون برمنر خواهیم دید: ویلیام سرباز سفید پوست از شمال آمریکا به اجبار به جنگ می‌رود. جنگی که به آن‌ها گفته‌اند جنگ برای اتحاد است. وقتی بی‌عدالتی و ظلم وحشیانه سفیدپوستان را نسبت به سیاه پوستان می‌بیند و قتل عام وحشیانه انسان‌های بیگناه، تصمیم می‌گیرد از جنگ فرار کند. خود را زخمی می‌کند و در همین حین با مردم سیاه پوست مواجه می‌شود. سیاه پوستان اطراف منطقه جنگی، ویلیام را نجات می‌دهند و به خانه خود می‌برند. ویلیام با سیاه پوستی به نام کیچ آشنا می‌شود. آن‌ها مانند دو دوست صمیمی و یا حتی برادر به یکدیگر کمک می‌کنند اما…

فیلم سینمایی «آزادی خواه» به کارگردانی «آلبرتو آرولو»، جمعه ۲۳ آبان ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی ادگار رامیرز، اریک وایلدپرت و ماریا والورد آمده است: سیمون بولیوار خانزاده جوانی است که به همراه خانواده‌اش در اوایل قرن نوزدهم در ونزوئلا زندگی می‌کند. به رسم اشراف زادگان آن زمان او به اسپانیا می‌رود و با اشراف زاده زیبایی به نام ماریا ازدواج می‌کند و عروس جوان خود را به املاکش در ونزوئلا می‌برد. آن‌ها زندگی خوب و خوشی را آغاز می‌کنند. پس از مدتی سیمون توسط برخی دوستان خود به جمع‌هایی وارد می‌شود که مخالف سلطنت امپراطوری اسپانیا بر ونزوئلا هستند. او که سری نترس دارد به زودی پای ثابت این جمع‌ها می‌شود. همسرش از این موضوع نگران است اما سیمون او را راضی می‌کند. پس از مدتی سیمون چنان درگیر این جلسات می‌شود که…

**** شبکه دو سیما

فیلم تلویزیونی «زعفرانی» به کارگردانی «رضا غفاری تبار»، جمعه ۲۳ آبان ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

این فیلم درباره مردی میانسال به نام بهرام است که بعد از فوت پدرش، یک مغازه زعفران فروشی به او ارث رسیده است. بهرام هم برخلاف پدرش نتوانسته مسیر درست کاسبی را طی کند. او فکر می‌کند که بد شانسی علت اصلی این همه گرفتاری و بدهی وی می‌باشد اما بعد روبرو شدن با مشکلات زیاد در زندگی و به توصیه یک از کسبه قدیمی محل به کارها و اعمال گذشته خود فکر می‌کند و متوجه می‌شود که بی‌درایتی و زودباوری عامل شکست او در این مدت شده است. او به ناچار به عنوان راننده ماشین حمل زباله مشغول کار می‌شود و در همین زمان یک کیسه پول و مقداری طلا در زباله‌ها می‌یابد. در ابتدا فکر می‌کند که خدا این پول‌ها را برای جبران بدشانسی او فرستاده است اما کم کم متوجه می‌شود که این پول‌ها از خیریه‌ای دزده شده است. او دچار تردید در نگهداری پول‌ها می‌شود تا…

علی اوسیوند، مرتضی رحیمی، فریده دریامج، حسین توشه، زهره مرادی، کامران دهقان و محمد حسن معینی در فیلم تلویزیونی «زعفرانی» بازی کرده اند.

فیلم سینمایی «سرآشپز» به کارگردانی «مانون برایاند»، جمعه ۲۳ آبان ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی جولی لو برِتون، ادوارد بائر و لیلا نِوِرت خواهیم دید: سونیا یک مامور مرزی سختگیر است که به همراه دختر ۷ساله‌اش لیلی در شهری کوچک و مرزی زندگی می‌کند. سختگیری‌های سونیا باعث شده است که هم خودش و هم لیلی مورد نفرت تمام مردم شهر باشند. به همین دلیل لیلی تصمیم می‌گیرد در مسابقه سرآشپزان کوچک شرکت کند. ویکتور سرآشپزی است که سال‌ها به امید کسب جایزه خانواده‌اش را فراموش کرده و حالا در میانسالی سعی دارد خود را به دخترش نزدیک کند و سونیا با سختگیری باعث بر هم خوردن برنامه او می‌شود اما وقتی که در میابد او یک آشپز حرفه‌ای است، تصمیم می‌گیرد از او کمک بخواهد. ویکتور که سودای پیروزی دارد، قبول می‌کند به لیلی کمک کند. آن‌ها موانع زیادی را پشت سر می‌گذارند اما…

فیلم سینمایی جدید «پرونده گزارش‌های مردمی» به کارگردانی «سینده هارمون و جسیکا هارمون»، جمعه ۲۳ آبان ماه ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی هولاند رودِن و کریس مک نالی؛ درباره روزنامه نگاری به نام مدی است که در روزنامه محلی شهر کار می‌کند و سرنخ‌های مربوط به اتفاق‌های گوناگون را پیگیری و به پلیس اطلاع می‌دهد. کارآگاه بیکس که به تازگی سرپرستی بخش جنایی منصوب شده است از تلفن‌ها و پیگیری‌های مدی کلافه شده است. او در تلاش است از دست تماس‌های مدی به نوعی راحت شود اما رئیس پلیس به او توصیه می‌کند تا از مدی به عنوان یک همیار پلیس کمک بگیرد. در سرقت جواهر فروشی‌ها که اخیراً در شهر رو به افزایش است مدی سرنخ‌هایی پیدا می‌کند و متوجه می‌شود در سرقت‌ها از یک راه مخفی استفاده شده است. او به کارآگاه بیکس کمک می‌کند تا ارتباط منطقی بین سرنخ‌های مختلف ایجاد کند و به سراغ مظنونین برود. مدی به طور اتفاقی متوجه سرقت قریب الوقوعی در یک جواهرفروشی آشنا می‌شود و زمانی که بیکس به تلفن‌هایش پاسخ نمی‌دهد خود وارد عمل می‌شود و…

**** شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «گل» به کارگردانی «گلبهار سینک»، پنج‌شنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

فیلم با بازی تاپاس دهلی، عرفان خان، پونیا دارشان و مانوج میترا؛ درباره پسری فقیر به نام مانو است که عاشق فوتبال بازی کردن است اما به خاطر سابقه بد خانوادگی و دزد بودن پدرش، هیچ باشگاهی او را قبول نمی‌کند. آنوپام که یک مربی با تجربه است متوجه استعداد مانو می‌شود و تصمیم می‌گیرد به او کمک کند و سرانجام موفق می‌شود او را به باشگاه رقیب در تورنمنت منتقل کند.

فیلم سینمایی جدید «قفل ساز» به کارگردانی «نیکلاس هاروارد»، پنج‌شنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی چارلی وبر، جفری نوردلینگ و کیت باسورث خواهید دید: زوئیک رئیس پلیس شهر و البته خلافکاری حرفه‌ای است که هر گونه جرم و جنایتی را انجام می‌دهد. او با کمک میلر که قفل ساز بسیار بامهارتی است و دوستش کِوین مبلغ زیادی پول را دزدیده و طوری صحنه‌سازی می‌کند که خودش بی‌گناه می‌شود، میلر به زندان می‌رود و کوین به قتل می‌رسد. میلر بعد از ده سال از زندان آزاد می‌شود. کوین کشته شده و خواهر کوچکش به نام آوریل به ناچار و برای کسب درآمد وارد باند قاچاق زوئیک شده است. زوئیک به همراه تعدادی از افراد اداره پلیس مشغول قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان هستند. آوریل با نقشه‌ای از پیش تعیین شده از میلر کمک می‌خواهد. میلر به ناچار دوباره مرتکب دزدی می‌شود. همسر میلر افسر پلیس است. او پلیسی درست کار و عادل است. تعقیب و گریز میان زوئیک و میلر آغاز می‌شود و…

فیلم سینمایی «مرد تایچی» به کارگردانی «کیانو ریوس»، جمعه ۲۳ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در این فیلم با بازی تاگر هوچن و کیانو ریوس خواهید دید: تایگر مرد جوانی است که در رشته رزمی تایچی فعالیت می‌کند. او در مسابقه‌ای در داخل چین شرکت می‌کند و با استفاده از مهارت خود در تایچی حریف خود را شکست می‌دهد. صاحب یک شرکت چند ملیتی (دوناکا) که بسیار متمول است و مسابقاتی را در این زمینه ترتیب می‌دهد متوجه توانایی تایگر می‌شود. او تایگر را برای انجام مسابقه دعوت می‌کند. تایگر ابتدا نمی‌پذیرد ولی به‌علت نیاز مالی شدید تن به پیشنهاد او می‌دهد…

فیلم سینمایی جدید «کره» به کارگردانی «سامجد»، جمعه ۲۳ آبان ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی رانجیث ساجیف، سانی وین، دیلیش پوتان، آلنسیر لی لوپز و صدیق خواهید دید: رییس یک شرکت سرمایه‌گذاری و تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف از جمله دارو و درمان در دستشویی محل کارش به طرز مشکوکی می‌میرد. تمام شواهد نشان از آن دارد که او به دلیل مشکل تنفسی و بیماری آسم دچار سرگیجه شده و به زمین افتاده و به دلیل اصابت سر به کف دستشویی فوت کرده است. اما بازپرس ساندیپ کریشنا که به وقوع یک قتل مشکوک است، او بر اثر یک حادثه متوجه می‌شود همه کارکنان شرکت به یک پزشک خاص مراجعه کرده‌اند و همین سرنخ باعث می‌شود دو پرونده جنایی جلویش باز شود. رییس شرکت به کمک برادرش در آمریکا و شریک دیگرشان بر روی یک ویروس خطرناک و واکسن آن تحقیق می‌کنند. آن‌ها قصد دارند با انتشار ویروس در جامعه و بعد با فروش واکسن به ثروت عظیم دست پیدا کنند. آن‌ها به دلیل غیر قانونی بودن تحقیقات، عوارض ویروس را بر روی کارکنان شرکت آزمایش کرده اند. بدون این که کسی اطلاع داشته باشد آن‌ها از طریق ساعت انگشت زنی شرکت ویروس را وارد بدن آن‌ها کرده‌اند و به اشکال مختلف عوارض و درمان ویروس را بر روی کارکنان امتحان کرده اند. حالا کارکنان شرکت هر کدام بیماری خاص و لاعلاجی گرفته‌اند که تا آخر عمر با آن درگیر خواهند بود، از جمله ریزش مو، فراموشی شدید، نازایی و… حتی منشی شرکت به خاطر عوارض همین آزمایشات مخفی و جنایتکارانه، نوزادش را از دست داده است. کارکنان شرکت تصمیم می‌گیرند موضوع را برملا کنند اما…

**** شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی «می تونی منو ببخشی؟» به کارگردانی «ماریل هلر»، پنج‌شنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی ملیسا مک کارتی، ریچارد ای. گرانت و دالی ولز آمده است: لی ازایلی نویسنده‌ای است که به دلیل نوشتن بیوگرافی برای افراد مشهور شهرت داشته به دلیل رفتار بد و بی‌ادبی از سوی جامعه ادبی طرد می‌شود. او که برای پرداخت صورتحساب‌های ماهیانه و مخارج زندگی دچار مشکل شده تنها چاره را در کپی کردن نامه‌هایی از نویسندگان مشهور و فروش آن‌ها به مجموعه داران می‌شود. این کار او درآمد و رونق مالی بالایی برای او به همراه دارد اما…

فیلم سینمایی «آخرین امپراطور» به کارگردانی «برناردو برتولوچی»، جمعه ۲۳ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جان لون، جان چن و پیتر اوتول آمده است: در سال ۱۹۲۴ آخرین امپراطور سرزمین بزرگ چین کودکی به نام پویی است که با تغییرات سیاسی چین از پادشاهی به جمهوری، توسط ارتش سرخ دستگیر شده و به شهری کوچک و مجللی به نام شهر ممنوعه فرستاده می‌شود. در این شهر همه چی برای او مهیاست. او در شرایطی رویایی و در کمال خوشگذرانی و آسایش زندگی می‌کند پس از مدتی متوجه می‌شود تنها در این شهر امپراطور است و دیگر قدرتی ندارد. او از شهر ممنوعه به شهری مهجور تبعید می‌شود. اما…

**** شبکه تهران سیما

انیمیشن سینمایی «هیولای دریا» به کارگردانی «کریس ویلیامز»، پنج‌شنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این انیمیشن ماجرای دختری جوان به نام میسی برامبل را دنبال می‌کند که در کشتی جیکوب هالند، شکارچی افسانه‌ای هیولاها به‌دنبال شکوه، شهرت و ماجراجویی‌های بزرگ است. داستان در دوره‌ای اتفاق می‌افتد که موجودات دریایی عظیم کشتی‌های بی‌دفاع را به وحشت می‌اندازند که…

انیمیشن سینمایی «فرار مرغی ۲» به کارگردانی «سم فل»، جمعه ۲۳ آبان ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: زندگی پر از آرامشی که مرغ و خروس‌ها در جزیره امنشان فراهم کرده‌اند با پیدا شدن سرو کله آدم‌ها دوباره به خطر می‌افتد. این بار جینجر، که رییس مرغ‌ها است برای حفاظت از دخترش تصمیم می‌گیرد که مبارزه نکنند و پنهان شوند. اما دخترش مولی که بسیار بی‌تجربه، جسور و نترس است می‌خواهد برای دیدن دنیای بزرگ‌تر از جزیره خارج شود. او بدون اطلاع، می‌رود و در راه با مرغی شبیه خودش که رویای زیبایی در سر دارد آشنا می‌شود. آن دو اتوبوسی از مرغ‌ها را می‌بینند و با تصورات واهی سوار اتوبوس می‌شوند. در کارخانه با بستن گردنبندهای دیجیتالی به مرغ ها، آن‌ها را در یک شهر بازی زیبا رها می‌کنند. مولی و فریزل، متوجه می‌شود که گردنبندها، کنترل مرغ‌ها را به دست دارند و اینجا یک کارخانه ناگت‌سازی است و…

فیلم سینمایی جدید «سرقت بزرگ اسلحه» به کارگردانی «هائو جین»، جمعه ۲۳ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم با بازی دای چای، فنگ هانگ و وایس لی؛ روایت مأمور ویژه‌ای به نام وِن است که مأموریت می‌یابد به یک شبکه بین‌المللی قاچاق مهمات نظامی در جنوب شرق آسیا نفوذ کند. هدف از عملیات، پیدا کردن و متوقف کردن محموله‌ای عظیم از سلاح و مهمات است که توسط گروهی ناشناس ربوده شده و احتمال می‌رود به دست سازمان‌های تبهکار بیفتد اما…

**** شبکه نمایش

فیلم سینمایی «طلای مکنا» به کارگردانی «جی. لی تامپسون»، پنج شنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی گریگوری پک، عمر شریف و تلی ساوالاس خواهید دید: یک سرخ‌پوست هنگام مرگش نقشه گنج دره طلا را به مکنا، کلانتر هادلی‌برگ می‌دهد اما او که به وجود این گنج باور ندارد نقشه را می‌سوزاند. در همین میان راهزنی به نام کلرادو، مکنا را مجبور می‌کند تا او و همراهانش را به سوی دره طلا راهنمایی کند اما…

فیلم تلویزیونی «یاور» به کارگردانی «عمار خطی»، پنج شنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم درباره جوانی به نام یاور است که به خاطر سرقت، از سوی دادگاه به انجام خدمات اجتماعی در یک شترداری محکوم گردیده است. صاحب شترداری سید کاظم، پیرمردی درستکار و دلسوز است که حاضر شده یاور را بپذیرد. یاور به محض آمدن به شترداری، به دنبال یافتن راهی برای خروج غیرقانونی از کشور است و در این راه دست به کارهای مختلفی می‌زند که هر بار با گذشت و بزرگواری سید کاظم روبرو می‌شود. در خلال این ماجراها یاور کم کم به سید کاظم علاقمند شده و زمانی که یکی از اهالی به نام کاووس تصمیم داشته شترداری او را به آتش بکشد…

حامد رسولی، علیرضا دیلمی، سعید دولتی و احمد ریحانه در فیلم تلویزیونی «یاور» بازی کرده اند.

فیلم سینمایی «نبرد با طبیعت ۲» به کارگردانی «ریچارد بادینگتن»، پنج شنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جری رایان، جان پل روتان و الا بالنتین خواهیم دید: رایان و اما خواهر و برادر نوجوان در آفریقا قرار است با یک پرواز محلی به یک معدن نزد پدرشان بروند اما در بین راه هواپیمای آن‌ها توسط شورشی‌های محلی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد و سقوط می‌کنند. خلبان به شدت زخمی می‌شود اما رایان و اما سالم هستند. ابتدا آن‌ها خلبان را از داخل لاشه هواپیما نجات می‌دهند و برای پیدا کردن کمک به سمت معدن می‌روند…

فیلم سینمایی «سکوت بره ها» به کارگردانی «جاناتان دمی»، پنج شنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم با بازی جودی فاستر، آنتونی هاپکینز و لارنس ای. بانی؛ مربوط به دکتر روانشناسی است که با استفاده از علم روانشناسی می‌تواند محیط اطراف خود و انسان‌های آن را تحت تأثیر قرار دهد و خیلی راحت بر آن‌ها مسلط شود. کم‌تر کسی می‌توانست جلوی او طاقت بیاورد. وی علی رغم کارهایش فردی آزادی خواه بوده و می‌خواست مانند بقیه انسان‌ها زندگی کند ولی پلیس مسئله را بسیار خطرناک می‌داند و سعی می‌کند وی را در زندان‌های امنیتی نگهداری کند که…

فیلم سینمایی «قطار چنای» به کارگردانی «روحیت شتی»، پنج شنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی شاهرخ خان، دیپیکا پادوکونه و روهیت شتی خواهیم دید: راهول برای برآورده کردن آخرین آرزوی پدربزرگش و رها کردن خاکسترهای او در آب مقدس رامشوارام به شهر کوچکی سفر می‌کند. در آنجا با دختری آشنا می‌شود که…

فیلم سینمایی «وقتی همه خواب بودند» به کارگردانی «فریدون حسن پور»، پنج شنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم قصه بی‌بی سلیمه پیرزنی است که از سال‌ها قبل قابله ده تازه آباد بوده است. او خودش بچه دار نشده و زمانی که مادر و پدر مهرعلی می‌میرند به اتفاق همسرش سرپرستی او را به عهده می‌گیرد. او زن باصفایی است که همه مردم روستا به خصوص بچه‌ها و جوانی به نام نصیر که کمی عقب افتادگی ذهنی دارد به او علاقه فراوانی دارند. او همیشه آرزو داشته که به زیارت خانه خدا مشرف شود ولی در زمان حیات شوهرش این امکان برایش فراهم نشده است. ولی حالا قرار است به خانه خدا برود در حالی که حسابی پیر و فرتوت شده است. نصیر به گلنار خواهر مش کریم یکی از اهالی روستا علاقمند است ولی مش کریم مخالف است. او از بی‌بی سلیمه می‌خواهد که نوبت حجش را به او بفروشد، تا بتواند به عنوان اولین شخص مکه رفته روستا را از آن خودکند، ولی بی‌بی راضی نیست و می‌خواهد تا از دنیا نرفته است، خودش به مکه برود که…

گلاب آدینه، محمدرضا فروتن و صادق صفایی در فیلم سینمایی «وقتی همه خواب بودند» بازی کرده اند.

فیلم سینمایی «رئیس بزرگ» به کارگردانی «وای لو»، پنج شنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی بروس لی، ماریا یای، جیمز تین، نورا میائو و لام چینگ یینگ خواهیم دید: چنگ چائو – آن» به همراه عمویش برای کار به جزیره‌ای می‌رود. او به مادر پیرش قول داده بود که دعوا نکند. عمویش با چنگ به خوابگاه کارگران که کنار یک کار خانه یخ است می‌روند. پسر عموها و دختر عموی چنگ نیز در ان خوابگاه زندگی و در کارخانه یخ کار می‌کنند. پسر عموهای چنگ برایش در یک کارخانه یخ کار پیدا می‌کنند. چنگ با اشتباهی کوچک باعث شکسته شدن یخی در کارخانه می‌شود. سپس دو نفر از کارگران به سمت یخ آمده و متوجه وجود مواد مخدر در یخ‌ها می‌شوند و مدیر کارخانه برای آن که این قضیه فاش نشود آن دو کارگر را احضار کرده و به آن‌ها پیشنهاد پول و حق السکوت می‌دهد؛ ولی…

فیلم سینمایی جدید «برای قلب» به کارگردانی «آلونسو آلوارز»، پنج شنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی عمر چاپارو، لندن گارزا کولبرتسون و هکتور جیمنز خواهیم دید: مردی که همسرش را از دست داده و قرار است عمل پیوند قلب روی تنها دخترش انجام شود، به دلایلی از کشور اخراج می‌شود او برای نجات دخترش جسورانه‌ترین و سخت‌ترین نقشه‌های عبور از مرز را انجام می‌دهد و…

فیلم سینمایی «ماجراهای رابین هود» به کارگردانی «مایکل کورتیز و ویلیام کیلی»، جمعه ۲۳ آبان ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ارول فلین، اولیویا دی هاویلند، کلود رینس، بازیل رتبون و ایان هانتر خواهید دید: هنگام اسارت ریچارد شیردل به دست اتریشی ها، شاهزاده خبیث، جان خود را فرمانروای انگلستان اعلام می‌کند. شوالیه‌ای به نام رابین هود حاضر نمی‌شود تن به حکومت او بدهد و با یارانش در جنگل شروود علیه شاه غاصب و عمالش شورش می‌کند و…

فیلم سینمایی «فراری» به کارگردانی «اندرو دیویس»، جمعه ۲۳ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی هریسون فورد، تامی لی جونز، سلا وارد، جولین مور، جو پانتولیانو، آندراس کاتسولاس و یرون کرابه؛ درباره فردی به نام ریچارد کمبل است که به اشتباه به جرم قتل همسرش به اعدام محکوم شده است. او در تلاش برای یافتن قاتل واقعی و پاک کردن نام خود از این اتهام، در هنگام انتقال به زندان، فرار می‌کند اما…

فیلم سینمایی «خشم اژدها» به کارگردانی «وای لو»، جمعه ۲۳ آبان ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی بروس لی، جیمز تین، ماریا ایی و نارو میائو خواهیم دید: شانگهای در اشغال ژاپنی هاست و کاراته‌کاران ژاپنی قصد شکست و تحقیر کونگ فوکاران چینی را دارند. با کشته شدن استاد بزرگ کونگ فوکاران که راز ضربه نهایی را می‌دانست، بهترین شاگردش چن پس از بازگشت قصد انتقام از عاملان قتل استاد را دارد. از سوی دیگر وقتی ژاپنی‌ها پی می‌برند که چن نیز از راز ضربه نهایی آگاه است قصد جانش را می‌کنند و…

**** شبکه افق

فیلم سینمایی «از کرخه تا راین» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، پنج شنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سعید که بر اثر بمب‌های شیمیایی نابینا شده به همراه گروهی از همرزمانش برای معالجه به آلمان اعزام می‌شود. لیلا خواهر سعید که سال هاست در آلمان با شوهر آلمانی و پسرشان یوناس زندگی می‌کند، سعید را در آسایشگاه می‌بیند. بین سعید و یونس رابطه عاطفی عمیقی برقرار می‌شود…

زنده یاد هما روستا، علی دهکردی، صادق صفایی، اصغر نقی‌زاده و پرویز شیخ طادی در این فیلم هنرنمایی کرده اند.

فیلم سینمایی «دردسر سازان» به کارگردانی «داگ لیمان»، جمعه ۲۳ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

داستان فیلم با بازی مت دیمون، کیسی افلک، مایکل استولبارگ، پال والتر هاوزر، ران پرلمن، هانگ چائو و وینگ ریمز؛ در بوستون اتفاق می‌افتد، جایی که شهردار فاسد شهر، دوباره قصد دارد برای شهرداری نامزد شود. شهردار همه پول‌های کمپین خود را در گاوصندوق دفتر کارش نگه داری می‌کند. دو سارق که به ناخواسته به این داستان کشیده شده‌اند تصمیم می‌گیرند، قصد می‌کنند از کمپین انتخاباتی شهردار دزدی کنند. اما زمانی که طبق نقشه به کمپین انتخاباتی شهردار می‌رسند متوجه می‌شوند، پول‌ها از قبل جا به شده است. در این بین یکی از افراد شهردار کشته می‌شود و…

**** شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «سفر بزرگ ۲: سفارش ویژه» به کارگردانی «واسیلی راوینسکی و ناتالیا نیلووا»، پنج‌شنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: میک میک به‌عنوان شاهد در مراسم مناظره ریاست جمهوری بین مری گیریزلی و دن والچر به امریکا دعوت می‌شود. گریزلی برای این که پیروز میدان شود نیاز دارد تا بچه گم‌شده‌اش را تا زمان وقت تعیین‌شده به میدان بیاورد وگرنه دن والچر برنده این رقابت می‌شود. میک میک هنگام حرکت به سمت آمریکا، لک‌لک پستچی را می‌بیند که بچه خرسی را که متعلق به خرس گریزلی بود، به‌اشتباه به خانه او آورده است. میک میک تصمیم می‌گیرد با اسکار او را به پدر و مادرش برگرداند. در این راه سختی‌های زیادی را متحمل می‌شوند زیرا کرکس برای این که گریزلی در مناظره تأیید صلاحیت نشود هر کاری انجام می‌دهد. اما…

فیلم سینمایی «راز سرقت قطار» به کارگردانی «موآ گلمل»، جمعه ۲۳ آبان ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی توماس نورستروم، الکسا لاندبرگ، آروید برگ لف و الکسج مانولوو؛ ماجرای دو نوجوان به نام‌های جری و مایا است که تحت عنوان یک آژانس کارگاهی با رئیس پلیس راندولف در ماجرای کشف راز یک سرقت از قطار همکاری می‌کنند. مارزیپان (دزد قطار) از زندان فرار کرده و جری و مایا به درخواست رئیس پلیس برای پیدا کردن او وارد عمل می‌شوند. از سوی دیگر کلارا دختر مارزیپان معتقد است که پدرش بیگناه است و از آن‌ها می‌خواهد که در پیدا کردن سارق واقعی به او کمک کنند. بعد از پیگیری‌های بعدی و پیدا کردن سرنخ هایی، آن‌ها متوجه می‌شوند که…

**** شبکه امید

فیلم سینمایی «رویای سینما» به کارگردانی «علی شاه حاتمی و حمید شاه حاتمی»، پنج‌شنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: یک گروه فیلم‌سازی جهت انتخاب نقش اصلی یک فیلم سینمایی مشترک بین ایران و کانادا به دنبال بازیگری نوجوان می‌گردد. از میان نوجوانان مشتاق تست بازیگری گرفته و در نهایت کارگردان از میان آن‌ها کاظم و فرهاد را انتخاب میکند. اما تنها یکی از آن‌ها می‌تواند به عنوان بازیگر اصلی انتخاب شود. رقابت کاظم و فرهاد برای به دست آوردن نقش شکل می‌گیرد. کاظم به شدت عاشق بازیگری است و تمام فکرش بازیگر شدن است. او بعضی اوقات برای به دست آوردن حتی عکسی که فکر می‌کند بردپیت آن را امضا کرده است حاضر می‌شود که دست به کار احمقانه بزند. کاظم اهل درس نیست ولی برای به رسیدن به آرزویش یعنی بازیگری زبانش را تقویت می‌کند و در مدت کوتاهی موفقیت خوبی در این راه به دست می‌آورد. در نهایت روز موعد فرا می‌رسد ولی…

نیلوفر محمودی، علیرضا استادی، علی شادمان و کاظم بلوچی در فیلم سینمایی «رویای سینما» بازی کرده اند.

فیلم سینمایی «چارلی و کارخانه شکلات سازی» به کارگردانی «تیم برتون»، جمعه ۲۳ آبان ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی جانی دپ و فردی هایمور خواهیم دید: در لندن چارلی، پسری کوچک و فقیر، با پدر و مادرش به‌همراه دو پدر بزرگ و مادر بزرگ پیر خود در کانون گرم خانوادگی زندگی می‌کند و فقر را احساس نمی‌کند. چارلی علاقه‌ی زیادی به شکلات دارد، ولی به حدی فقیر است که هر سال فقط یک شکلات می‌خورد! در نزدیکی خانه‌ی او کارخانه‌ی بزرگ شکلات‌سازی قرار دارد…

**** شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی «پهلوان» به کارگردانی «پیتر چلسوم»، جمعه ۲۳ آبان ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

خلاصه داستان فیلم با بازی شارون استون، جنا رولندز، جیلین اندرسون، هری دین استنتون، کیرن کالکین، جیمز گاندولفینی، الدن هنسون، میت لوف و جنیفر لوئیس از این قرار است که: پسر بچه‌ای به نام کوین به بیماری خطرناکی مبتلا است که او را دچار معلولیت ساخته است. با وجود این بسیار باهوش است و همین باعث می‌شود تا به عنوان معلم سر خانه به ماکسول پسر بچه سیزده‌ساله ای، درس بدهد. این دو پسر بچه خیلی زود صمیمی می‌شوند و…

**** شبکه فراتر (۴k)

فیلم سینمایی «چگونه اژدهای خود را آموزش دهید ۲» به کارگردانی «دان دیبلیوز»، پنج شنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهید دید: هیکاپ هنگام گشت‌زنی در اطراف بِرک، مادرش را که سال‌ها پیش آن‌ها را ترک کرده بود، مشغول تربیت چندین اژدها پیدا می‌کند و نزد پدر می‌برد. از آن طرف، مردی به نام دراگو که خود را مربی اژدها می‌داند، می‌خواهد افراد برک را نابود کند. مادر و پدر هیکاپ که اکنون با هم آشتی کرده‌اند، به کمک هیکاپ وارد جنگ می‌شوند. اما…

فیلم سینمایی «باغ اسرار آمیز» به کارگردانی «مارک ماندن»، جمعه ۲۳ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی آلبرت جیانیتلی، امیر ویلسون و آن لیسی؛ درباره دختر یتیمی به نام مری لنکستر است که پس از مرگ والدینش به خانه عمویش در انگلستان فرستاده می‌شود. این عمو بسیار بی‌احساس و سرد نسبت به او رفتار می‌کند. زندگی در قصر بزرگ و تاریک او، برای مری بسیار دلتنگ‌کننده است. مری با کشف یک باغ مخفی که در عمارت پنهان شده، دنیای جدیدی را کشف می‌کند. او به تدریج دوستان جدیدی پیدا می‌کند، از جمله دیکن (پسر عمویش) و مری که بیمار است و نیاز به کمک دارد اما…

