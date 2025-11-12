«رخ مادر» به فصل سوم رسید

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، پس از استقبال مخاطبان، فصل سوم مجموعه مستند «رخ مادر»، تولید شده در گروه تاریخ، فرهنگ و هنر شبکه یک، به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیرحسین اکاتی با پشت سر گذاشتن مراحل تولید طی ۵ ماه آماده نمایش شده است و به زودی روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

بدین ترتیب و در آستانه پخش از پوستر این مجموعه که طراحی آن برعهده شادان هاشمی بوده است، رونمایی شد.

فصل جدید این مجموعه مستند که در ۱۳ قسمت تولید شده، بیشتر روی روایت قصه از زبان مادران شهدا تمرکز داشته و در این میان برای روایت داستان آنها از ایده بازسازی نیز کمک گرفته است.

«رخ مادر» که زهرا حسینی سرپرست پژوهش و سوژه‌یابی آن را برعهده داشته و در قالب داکیودرام ساخته شده، در شهرهای همدان، زنجان، ایلام، دزفول، بندر ماهشهر، مشهد، گیلان و اصفهان جلوی دوربین رفته است.

فیلمبردار سری سوم «رخ مادر»، علی نعمت‌الهی بوده و تدوین آن را روح اله قاسمی و مهدی انصاری برعهده داشته است.

فصل اول «رخ مادر» در ۶ قسمت سال ۱۴۰۱ و سری دوم آن در ۲۶ قسمت سال ۱۴۰۲ روی آنتن شبکه یک سیما رفت و بازپخش آن از شبکه‌های افق و مستند نیز رقم خورد.

