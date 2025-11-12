خبرگزاری کار ایران
نمایش «کابینت» روی صحنه می‌رود

نمایش «کابینت» روی صحنه می‌رود
دور دوم اجراهای نمایش «کابینت» به کارگردانی پیمان قدیمی از ۲۱ آبان‌ماه آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، نمایش «کابینت» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی پیمان قدیمی که پیش از این در شهریور و مهر سال جاری در کاخ هنر روی صحنه رفته بود، دور دوم اجراهای خود را از ۲۱ آبان در بلک‌باکس پردیس تئاتر و موسیقی دِکُر آغاز می‌کند.

در این اثر نمایشی آذین نظری به عنوان بازیگر و آیدا رضایی و امیر آهن‌خای به عنوان اجراگر حضور دارند.

در خلاصه موضوع نمایش «کابینت» چنین آمده است: «گفت بیا برات ساندویچ مغز گرفتم، لاغر شدی، خیلی لاغر شدی. بعد مغزمو گذاشت لای ساندویچ گاز زد.»

دیگر عوامل این اثر نمایشی عبارتند از: مجری طرح: امیرحسین جوانی، اثر پایان دوره‌ کارگاه کمدلباس، طراح صحنه: پیمان قدیمی، طراح صدا و موسیقی: سعید دهقان، طراح نور و تکنیک: نیلوفر نقیب‌ساداتی، محمدرضا رحمتی، طراح لباس: کوشنا شاهرخی، طراح حرکت: گلزار حذفی، طراح ویدیو مپینگ: رضا صادقی، طراح ماکت و معماری داخلی: ثمین میرزایی، طراح گرافیک: مصطفا فتاحی، طراح گریم: مهدیس سلمانی، محتوای تبلیغاتی و موشن‌گرافی: لوگ‌استودیو، دست‌خط: شیوا جوادنژاد، مدیر پروژه و تولید: محمدحسین سعید، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: ابوالفضل رییسی، مدیر روابط بین‌الملل: یولتان سودوکوا، مدیر اجرا: تورج ناصری، مدیر صحنه: الیاس طاهرقاسمی، دستیار صحنه: امیرذوالجلالی، مدیر تدارکات و پشتیبانی: نیلوفر بنایی، مدیر آی‌تی: امید منوچهری، مهندسی صوت و صدابردار: علی پیروزی، تبلیغات مجازی: امیر قالیچی (تئاتربازها)، ساخت تیزر: مصطفا فتاحی، علیرضا وحدی، عکاس: شاهین آزما، منشی‌صحنه: یکتا رستمی، گروه کارگردانی: صبا مرشد، مهرانه کوشکی، گروه نور: آندیا اسلامی، علی فنی، یگانه نورائی، عماد ابراهیمی، ساخت دکور: امید عمویی.

«کابینت» با مدت‌زمان ۷۰ دقیقه، ساعت ۱۹ روی صحنه می‌رود. فروش بلیت‌های این نمایش از طریق سایت تیوال انجام می‌شود.

