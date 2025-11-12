به گزارش ایلنا، نمایش «کابینت» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی پیمان قدیمی که پیش از این در شهریور و مهر سال جاری در کاخ هنر روی صحنه رفته بود، دور دوم اجراهای خود را از ۲۱ آبان در بلک‌باکس پردیس تئاتر و موسیقی دِکُر آغاز می‌کند.

در این اثر نمایشی آذین نظری به عنوان بازیگر و آیدا رضایی و امیر آهن‌خای به عنوان اجراگر حضور دارند.

در خلاصه موضوع نمایش «کابینت» چنین آمده است: «گفت بیا برات ساندویچ مغز گرفتم، لاغر شدی، خیلی لاغر شدی. بعد مغزمو گذاشت لای ساندویچ گاز زد.»

دیگر عوامل این اثر نمایشی عبارتند از: مجری طرح: امیرحسین جوانی، اثر پایان دوره‌ کارگاه کمدلباس، طراح صحنه: پیمان قدیمی، طراح صدا و موسیقی: سعید دهقان، طراح نور و تکنیک: نیلوفر نقیب‌ساداتی، محمدرضا رحمتی، طراح لباس: کوشنا شاهرخی، طراح حرکت: گلزار حذفی، طراح ویدیو مپینگ: رضا صادقی، طراح ماکت و معماری داخلی: ثمین میرزایی، طراح گرافیک: مصطفا فتاحی، طراح گریم: مهدیس سلمانی، محتوای تبلیغاتی و موشن‌گرافی: لوگ‌استودیو، دست‌خط: شیوا جوادنژاد، مدیر پروژه و تولید: محمدحسین سعید، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: ابوالفضل رییسی، مدیر روابط بین‌الملل: یولتان سودوکوا، مدیر اجرا: تورج ناصری، مدیر صحنه: الیاس طاهرقاسمی، دستیار صحنه: امیرذوالجلالی، مدیر تدارکات و پشتیبانی: نیلوفر بنایی، مدیر آی‌تی: امید منوچهری، مهندسی صوت و صدابردار: علی پیروزی، تبلیغات مجازی: امیر قالیچی (تئاتربازها)، ساخت تیزر: مصطفا فتاحی، علیرضا وحدی، عکاس: شاهین آزما، منشی‌صحنه: یکتا رستمی، گروه کارگردانی: صبا مرشد، مهرانه کوشکی، گروه نور: آندیا اسلامی، علی فنی، یگانه نورائی، عماد ابراهیمی، ساخت دکور: امید عمویی.

«کابینت» با مدت‌زمان ۷۰ دقیقه، ساعت ۱۹ روی صحنه می‌رود. فروش بلیت‌های این نمایش از طریق سایت تیوال انجام می‌شود.

انتهای پیام/