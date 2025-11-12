خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دبیر رویداد «سرمایه‌گذاری پویانمایی کوتاه» معرفی شد

دبیر رویداد «سرمایه‌گذاری پویانمایی کوتاه» معرفی شد
کد خبر : 1713212
لینک کوتاه کپی شد.

امیر مهران، نویسنده و کارگردان انیمیشن، با هدف تقویت جریان تولیدات خلاق و کوتاه، دبیری رویداد ملی «سرمایه‌گذاری پویانمایی کوتاه» را بر عهده گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بنیاد ملی پویانمایی ایران، امیر مهران، نویسنده و کارگردان انیمیشن و برگزیده جشنواره‌های بین‌المللی، به‌عنوان دبیر رویداد ملی «سرمایه‌گذاری پویانمایی کوتاه» معرفی شد.

این رویداد با هدف حمایت از تولیدات خلاق، جذب سرمایه و ایجاد بستر تعامل حرفه‌ای میان فیلم‌سازان و سرمایه‌گذاران صنعت انیمیشن برگزار می‌شود و قرار است فرصتی تازه برای ارائه ایده‌ها، تولیدات کوتاه و طرح‌های نوآورانه فراهم کند.

«سرمایه‌گذاری پویانمایی کوتاه» در سه بخش «انیمیشن‌های نمونه سازی(MVP)»، «انیمیشن‌های کوتاه هنری و تجربی» و «انیمیشن‌های کوتاه کاربردی و رسانه‌ای» برگزار خواهد شد. این برنامه از ۲۳ تا ۲۵ آذرماه با حضور تهیه‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت در شهر کاشان برپا می‌شود.

ثبت‌نام و ارسال آثار از هفتم آبان ماه آغاز شده و فیلم‌سازان می‌توانند تا ۲۷ آبان‌ماه از طریق وب‌سایت irnaf.ir برای حضور در این رویداد اقدام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ