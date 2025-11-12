دبیر رویداد «سرمایهگذاری پویانمایی کوتاه» معرفی شد
امیر مهران، نویسنده و کارگردان انیمیشن، با هدف تقویت جریان تولیدات خلاق و کوتاه، دبیری رویداد ملی «سرمایهگذاری پویانمایی کوتاه» را بر عهده گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بنیاد ملی پویانمایی ایران، امیر مهران، نویسنده و کارگردان انیمیشن و برگزیده جشنوارههای بینالمللی، بهعنوان دبیر رویداد ملی «سرمایهگذاری پویانمایی کوتاه» معرفی شد.
این رویداد با هدف حمایت از تولیدات خلاق، جذب سرمایه و ایجاد بستر تعامل حرفهای میان فیلمسازان و سرمایهگذاران صنعت انیمیشن برگزار میشود و قرار است فرصتی تازه برای ارائه ایدهها، تولیدات کوتاه و طرحهای نوآورانه فراهم کند.
«سرمایهگذاری پویانمایی کوتاه» در سه بخش «انیمیشنهای نمونه سازی(MVP)»، «انیمیشنهای کوتاه هنری و تجربی» و «انیمیشنهای کوتاه کاربردی و رسانهای» برگزار خواهد شد. این برنامه از ۲۳ تا ۲۵ آذرماه با حضور تهیهکنندگان، سرمایهگذاران و فعالان صنعت در شهر کاشان برپا میشود.
ثبتنام و ارسال آثار از هفتم آبان ماه آغاز شده و فیلمسازان میتوانند تا ۲۷ آبانماه از طریق وبسایت irnaf.ir برای حضور در این رویداد اقدام کنند.