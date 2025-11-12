آغاز اکران آنلاین مستند «بودن»

خبرگزاری کار ایران
اکران آنلاین مستند «بودن» به کارگردانی ونداد فلاح و تهیه‌کنندگی انجمن پاسداران حق حیات و عماد‌الدین باقی از امروز ۲۱ آبان‌ماه در پلتفرم هاشور آغاز می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پلتفرم «هاشور»؛ مستند «بودن» داستان زندگی چند زن است؛ یک مادر، دوخواهر و یک قربانی که هر یک روایت خود را از جایگاه خانواده مقتول، خانواده متهم و تلاش آنان برای شکستن حکم قصاص بازگو می‌کنند.

در این مستند اجتماعی به مدت زمان ۷۲ دقیقه ژیلا بنی‌یعقوب، عماد‌الدین باقی، امین میری، مسعود رایگان، عبدالله خاتمی‌فر، محبوبه رمضانی و سمیرا مکرمی حضور دارند .

علاقه‌مندان می‌توانند این مستند اجتماعی را از امروز ۲۱ آبان‌ماه ساعت ۱۷ در پلتفرم هاشور تماشا کنند.

عوامل این مستند عبارتند از: کارگردان: ونداد فلاح، تدوینگر: احمد وفایی و مهناز مصطفی‌زاده، صدابردار: محمد حبیبی، تصویربردار: نسترن فلاح، موسیقی انتخابی: کیارش سنجرانی، طراحی لوگو و پوستر: جمال رحمتی، تهیه‌کننده: انجمن پاسداران حق حیات و عماد‌الدین باقی.

