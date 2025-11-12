آغاز اکران آنلاین مستند «بودن»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پلتفرم «هاشور»؛ مستند «بودن» داستان زندگی چند زن است؛ یک مادر، دوخواهر و یک قربانی که هر یک روایت خود را از جایگاه خانواده مقتول، خانواده متهم و تلاش آنان برای شکستن حکم قصاص بازگو می‌کنند.

در این مستند اجتماعی به مدت زمان ۷۲ دقیقه ژیلا بنی‌یعقوب، عماد‌الدین باقی، امین میری، مسعود رایگان، عبدالله خاتمی‌فر، محبوبه رمضانی و سمیرا مکرمی حضور دارند .

علاقه‌مندان می‌توانند این مستند اجتماعی را از امروز ۲۱ آبان‌ماه ساعت ۱۷ در پلتفرم هاشور تماشا کنند.

عوامل این مستند عبارتند از: کارگردان: ونداد فلاح، تدوینگر: احمد وفایی و مهناز مصطفی‌زاده، صدابردار: محمد حبیبی، تصویربردار: نسترن فلاح، موسیقی انتخابی: کیارش سنجرانی، طراحی لوگو و پوستر: جمال رحمتی، تهیه‌کننده: انجمن پاسداران حق حیات و عماد‌الدین باقی.

