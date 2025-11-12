پیکر همایون ارشادی در بهشت سکینه کرج آرام گرفت

به گزارش ایلنا، مرحوم همایون ارشادی صبح دیروز سه شنبه در سن ۷۸ سالگی پس از یک دور بیماری دار فانی را وداع گفت.

همایون ارشادی در سال ۱۳۷۵ در فیلم سینمایی «طعم گیلاس» عباس کیارستمی ایفای نقش کرد. او در فیلم‌های سینمایی متعددی از جمله «درخت گلابی»، «پارتی»، «واکنش پنجم»، «زندگی با چشمان بسته»، «آل»، «نارنجی پوش» و «اشباح» نقش آفرینی کرده است. او در چند اثر خارجی نیز ایفای نقش کرده که از جمله آن می‌توان به «بادبادک‌باز»، «آگورا» و «سی دقیقه پس از نیمه‌شب» اشاره کرد.

