به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم، پارسا پیروزفر، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینمای ایران، نخستین فیلم بلند سینمایی خود را با عنوان «خانم شین» کارگردانی می‌کند.

این پروژه که در مرحله انتخاب بازیگران و تکمیل تیم تولید قرار دارد، به تهیه‌کنندگی مشترک محمد یمینی و رضا فتح‌الهی‌پور ساخته می‌شود.

فیلمنامه «خانم شین» نوشته یاسمین ریزان و ارسلان امیری است.

پیروزفر پیش از این در مقام کارگردان تئاتر، آثاری چون «ماتریوشکا»، «سنگ‌ها در جیب‌هایش»، «بر پهنه‌ی دریا»، «ملاقات» و… را‌ روی صحنه برده است.

آخرین حضور او در مقام بازیگر در سریال پرمخاطب «در انتهای شب» بوده‌است که برای بازی در آن موفق به دریافت جایزه بازیگری از جشنواره بین‌المللی Cinema Jove اسپانیا شد.

جزئیات بیشتر درباره‌ ترکیب بازیگران و زمان آغاز فیلمبرداری به‌زودی اعلام خواهد شد.

