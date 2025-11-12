خبرگزاری کار ایران
اعضای هیئت علمی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند

اعضای هیئت علمی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند
اعضای هیئت علمی سی‌وسومین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه اعضای هیئت علمی سی‌وسومین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را منصوب کرد.

سیدعباس صالحی در احکامی مریم حسینی، علی‌اصغر افتخاری، رضا اکبری، احمد بادکوبه هزاوه، احمد‌علی حیدری، صمد سامانیان و مسعود صادقی را به‌عنوان اعضای هیئت علمی سی‌وسومین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

در متن این احکام آمده است:

"نظر به پیشینه ارزشمندتان در حوزه پژوهش و تحقیق و مراتب ارزنده دانشگاهی و علمی، به‌موجب این حکم به‌عنوان «عضو هیئت علمی سی‌وسومین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال بر خداوند متعال و هم‌اندیشی و همکاری با صاحب‌نظران و پژوهشگران متخصص و متعهد ایران‌زمین، این جایزه بتواند در ارتقای سطح پژوهش‌ها و مطالعات اسلام و ایران و توسعه دیپلماسی فرهنگی نقش‌آفرین باشد."

