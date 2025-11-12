با هدف وحدت و همافزایی هیأتها در سراسر کشور؛
شعار مشترک هیأتهای مذهبی در ایام فاطمیه ۱۴۰۴ اعلام شد
شعار مشترک هیأتهای مذهبی در ایام فاطمیه سال ۱۴۰۴ «رمز پیروزی ما یا زهراست» اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از سازمان هیأت و تشکلهای دینی، شورای هماهنگی شبکههای هیأت و تشکلهای دینی کشور شعار مشترک هیأتهای مذهبی در ایام فاطمیه سال ۱۴۰۴ را «رمز پیروزی ما یا زهراست» اعلام کرد. این شعار با هدف ایجاد وحدت رویه و انسجام محتوایی در برنامهها و فعالیتهای تبلیغی هیأتها در سراسر کشور و با جمعبندی نظرات و پیشنهادهای فعالان و مسئولان هیأتهای مذهبی برگزیده شده است.
این اقدام در ادامه رویکرد سالهای گذشته سازمان هیأت و تشکلهای دینی در تعیین شعارهای مشترک فصلی و مناسبتی و با هدف تقویت همافزایی، هماهنگی و تولید محتوای یکپارچه در برنامههای عزاداری و فرهنگی هیأتها انجام شده است.