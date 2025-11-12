خبرگزاری کار ایران
تمدید مهلت ارسال اثر به هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمایی

کد خبر : 1713064
مهلت ارسال اثر به هشتمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران تمدید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی این رویداد سینمایی، علیرضا اسماعیلی دبیر هشتمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران با اشاره به استقبال نویسندگان و پژوهشگران از این جایره، گفت: به دنبال انتشار فراخوان هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران ، آثار مختلف و خوبی در قالب کتاب، پایان نامه و رساله های دانشگاهی و همچنبن طرح های پژوهشی به دبیرخانه این جایزه رسبده است.

وی ادامه داد: با توجه به استقبال نویسندگان و پژوهشگران و همچنین دانشجویان رشته های مختلف هنری و سینمایی، مهلت ارسال اثر به دبیرخانه تا ۸ آذرماه تمدید شد.

اسماعیلی بیان داشت: تمامی نویسندگان، کارشناسان، پژوهشگران می توانند آثار خود را در قالب های کتاب( تالیف و ترجمه) ، پایان نامه، رساله های دانشگاهی ( کارشناسی ارشد و دکتری) ،  طرح های پژوهشی و مقاله های علنی  به دبیرخانه جایزه ارسال کنند.

هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران به دبیری علیرضا اسماعیلی نیمه دوم آذرماه همزمان با هفته پژوهش برگزار می شود.

