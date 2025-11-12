مهلت ارسال آثار به رویداد چند رسانه ای «هما» تمدید شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، محمداحسان مفیدی کیا، مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر و دبیر رویداد «هما» گفت: با توجه به استقبال چشمگیر هنرمندان، فعالان رسانه‌ای و اعضا و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر از نخستین رویداد رسانه‌ای «هما»، مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این رویداد تا پایان روز ۳۰ آبان‌ماه جاری تمدید شد.

او افزود: رویداد ملی «هما» با هدف بازنمایی جلوه‌های همدلی، مقاومت و امید در دوران جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران برگزار می‌شود و آثار در سه قالب اصلی شامل روایت‌های تصویری (عکس و پوستر)، روایت‌های ویدئویی (فیلم‌های ۱۱۲ ثانیه‌ای) و روایت‌های شنیداری (پادکست و نمایش رادیویی) پذیرش خواهند شد.

به گفته مفیدی کیا برگزیدگان اول تا سوم هر بخش به ترتیب جوایز ۳۰، ۲۰ و ۱۰ میلیون تومانی دریافت خواهند کرد. همچنین، شرکت در این رویداد بدون محدودیت سنی یا تعداد آثار آزاد است.

علاقمندان برای ارسال آثار و‌ ارتباط با جشنواره می توانند به نشانی های اینترنتی زیر مراجعه کنند:

http://homame.ir

@HOMAmediaevent

این رویداد با دبیری محمد احسان مفیدی کیا برگزار می شود و اختتامیه آن نیمه آذرماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار می‌شود.

