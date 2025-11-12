خبرگزاری کار ایران
مهلت ارسال آثار به رویداد چند رسانه ای «هما» تمدید شد
مهلت ارسال آثار به نخستین رویداد چند رسانه‌ای «هما» تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، محمداحسان مفیدی کیا، مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر و دبیر رویداد «هما» گفت: با توجه به استقبال چشمگیر هنرمندان، فعالان رسانه‌ای و اعضا و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر از نخستین رویداد رسانه‌ای «هما»،  مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این رویداد تا پایان روز ۳۰ آبان‌ماه جاری تمدید شد.

او افزود: رویداد ملی «هما» با هدف بازنمایی جلوه‌های همدلی، مقاومت و امید در دوران جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران برگزار می‌شود و آثار در سه قالب اصلی شامل روایت‌های تصویری (عکس و پوستر)، روایت‌های ویدئویی (فیلم‌های ۱۱۲ ثانیه‌ای) و روایت‌های شنیداری (پادکست و نمایش رادیویی) پذیرش خواهند شد.

به گفته مفیدی کیا برگزیدگان اول تا سوم هر بخش به ترتیب جوایز ۳۰، ۲۰ و ۱۰ میلیون تومانی دریافت خواهند کرد. همچنین، شرکت در این رویداد بدون محدودیت سنی یا تعداد آثار آزاد است.

علاقمندان برای ارسال آثار و‌ ارتباط با جشنواره می توانند به نشانی های اینترنتی زیر مراجعه کنند:

http://homame.ir  

@HOMAmediaevent

این رویداد با دبیری محمد احسان مفیدی کیا برگزار می شود و اختتامیه آن نیمه آذرماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار می‌شود.

