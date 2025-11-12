به گزارش ایلنا، رضا عباسی، کارگردان مستند «بی‌مرز با میهن» درباره‌ ساخت این اثر گفت: این مستند روایتی از زندگی، اندیشه و تلاش های فرهنگی دکتر کیانوش کیانی هفت‌لنگ است؛ پژوهشگری که بخش زیادی از عمر خود را صرف شناخت ایران، تاریخ و هویت ملی کرده است.

وی گفت: در روند ساخت فیلم تلاش کردیم تنها به معرفی چهره‌ای علمی بسنده نکنیم، بلکه بُعد انسانی و درونی او را نیز به تصویر بکشیم؛ انسانی که عشق به ایران را در عمل و نه در شعار نشان داده است.

کارگردان مستند «بی مرز با میهن» تأکید کرد: نگاه انسانی و صادقانه استاد کیانی در کل اثر جریان دارد. کوشیدیم مخاطب در طول تماشای فیلم، نه فقط با یک استاد دانشگاه، بلکه با شخصیتی مواجه شود که دغدغه اصلی اش ایران عزیز است.

عباسی خاطر نشان کرد: روایت این مستند ترکیبی است از گفت‌وگو، آرشیو و بازآفرینی‌های تصویری؛ همچنین از روایت خطی و رسمی فاصله گرفتیم و روایتی تأمل‌برانگیز به دست دادیم.

وی گفت: حضور اندیشمندان و همکاران دکتر کیانی در این مستند، به ما کمک کرد تا زوایای گوناگون شخصیت او را روشن کنیم. هر گفت‌وگو بخشی از پازلی بود که در نهایت تصویری جامع از این اندیشمند معاصر به مخاطب می‌دهد.

عباسی افزود: در ساخت این فیلم، مهم‌ترین چالش برای ما انتقال آرامش و ژرف‌اندیشی شخصیت دکتر کیانی از طریق تصویر بود. او انسانی آرام، متواضع و در عین حال پرانرژی است و ما کوشیدیم این ویژگی‌ها را از خلال گفتارها به مخاطب منتقل کنیم.

وی در پایان گفت: مستند «بی‌مرز با میهن» تلاشی است برای یادآوری ارزش‌های اندیشه، فروتنی و عشق به وطن در روزگار ما. امیدوارم مخاطبان پس از تماشای فیلم، احساس کنند با انسانی روبه‌رو بوده‌اند که مرزهای دانش را درنوردیده تا معنای واقعی میهن‌دوستی را به ما ارائه کند.

گفتنی است فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» به تهیه‌کنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیماست که در آن زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی ۲۶ چهره برجسته‌ی علوم انسانی و هنر ایران به تصویر کشیده می‌شود.

مجموعه مستند «آئینه عمر» پنجشنبه‌ها ساعت ۱۹ از شبکه چهار سیما پخش و جمعه‌ها حوالی ساعت ۱۲:۳۰ بازپخش می‌شود.

