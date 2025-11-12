به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما در ابتدای این جلسه با بیان اینکه مسئله ثبت اسناد و املاک برای عامه مردم و تمام دستگاه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: در کنار تمام وظایف و مأموریت‌هایی که برای خودمان تعریف کرده‌ایم، اطلاع‌رسانی درباره قوانین مربوط به ثبت املاک و اسناد کشور را جزو وظایف ذاتی خودمان می‌دانیم.

وی افزود: تصمیماتی که در این دوره مدیریتی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اتخاذ شده، برآمده از نگاهی انقلابی و جهادی است و افق‌ امیدوارکننده‌ای را ترسیم می‌کند. رسانه ملی همواره ازمنظر تولید محتوا و آگاهی‌بخشی، نهایت همکاری را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشته و تلاش می‌کند مخاطبان را با حقوق خود آشنا کند.

رئیس رسانه ملی صدور سند برای املاک فاقد سند را اتفاقی مهم دانست و ضمن تأکید بر اهمیت مولدسازی برای تأمین بخشی از نیازهای سازمانی، گفت: آورده مالی ناشی از مولدسازی می‌تواند بر سرعت پیشبرد اهدافمان بیفزاید.

*ثبت ۱۸۷ علامت تجاری و ۱۰۳ طرح صنعتی رسانه ملی*

در ادامه حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز ضمن تأکید به نقش صداوسیما در تبیین و روشنگری پیرامون موضوعات گوناگون، بیان کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲روزه اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی رسانه ملی موجب شد تا این سازمان به‌عنوان پیشرانِ روشنگری و منبع موثق اخبار برای تمام مردم کشور مطرح باشد.

وی ادامه داد: شجاعت و فداکاری نیروهای صداوسیما حقیقتا ستودنی است. در جریان جنگ مشاهده کردیم که سحر امامی چگونه تبدیل به نماد اقتدار و ایمان شد. ما نیز یکی از سربازان کشور هستیم و تلاش می‌کنیم در همکاری با صداوسیما پاسخگوی جامعه درخصوص موضوعات مرتبط با ثبت اسناد و املاک باشیم.

بابایی ضمن اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای جامع درراستای همکاری با رسانه ملی اظهار کرد: یکی از دستاوردهای این تفاهم‌نامه، الزام شرکت‌های فعال در حوزه رسانه به کسب مجوز از صداوسیماست. ما در جریان هم‌افزایی شکل گرفته در این دوره، توانستیم ۱۸۷ علامت تجاری مربوط به رسانه ملی را ثبت کنیم. ۱۰۳ طرح صنعتی صداوسیما و یک اختراع نیز در همین زمینه به ثبت رسیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: برای ثبت مالکیت عرصه و اعیان متعلق به رسانه ملی نیز برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته و در استان‌های مختلف بخشی از پرونده‌های مرتبط با صدور سند برای املاک صداوسیما به نتیجه نهایی رسیده است.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه‌ای برای ادامه و گسترش همکاری‌های بین سازمان صداوسیما و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امضا شد.

