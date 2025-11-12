به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مشتریان قربانی طعمه‌گذاری تورهای مسافرتی ارزان در تماس با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که شماره تلفن یک دفتر مسافرتی را از تبلیغات فراگیر تورهای ارزان یافت و تور را با قیمت تبلیغاتی که در شبکه‌های مجازی دید، خریداری کرد و یک سوم مبلغ تور را پرداخت.

این قربانی طعمه‌گذاری سفر در شبکه‌های اجتماعی از اینکه توانسته بود یک تور گردشگری را با کمتر از نصف قیمت بازار خریداری کند خوشحال بود. اما می‌گوید: هنوز در سرخوشی ثبت تور و رویای سفر بودم که با من تماس گرفتند و گفتند خانم محترم باید مبلغ بیشتری بپردازید. چون هتل مورد نظر شما اشباع شده و اگر بخواهیم هتل دیگری برای شما رزرو کنیم باید مبلغ بیشتری بپردازید.

مسافر تصمیم می‌گیرد تور را لغو و مبلغ پرداختی خود را پس بگیرد که با این پاسخ مواجه می‌شود: «مبلغ دریافت شده برای خرید بلیت هواپیما هزینه شده و بنابراین هزینه‌ای که پرداخته‌اید سوخت می‌شود.» در نهایت مسافر تصمیم می‌گیرد مبلغ بیشتری بپردازد و برخلاف آنچه تصور می‌کرد هزینه سفرش کمتر از نصف قیمت بازار باشد در آخر با شگرد جدید آن دفتر مسافرتی و با همان قیمت اصلی بازار راهی سفر می‌شود.

بیشتر مسافران به دلیل اینکه هزینه تور پس از راستی آزمایی با هزینه‌های تورهای موجود در بازار یکسان است از خرید تور منصرف می‌شوند و اقدام به شکایت می‌کنند. این نتیجه شگردهای فریبکارانه برای جذب مسافر در برخی دفاتر مسافرتی است که در واقع نوعی کلاهبرداری محسوب می‌شود.

موضوع تورهای گردشگری با طعمه‌گذاری قیمتی در بازار فروش تور بعد از عقد قرارداد به یکی از مشکلات جدی صنعت گردشگری تبدیل شده است. موضوعی که حتی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران نیز به شدت به آن انتقاد دارد و بارها برای جلوگیری از این تخلفات که از سوی دفاتر غیرمجاز و حتی برخی دفاتر مجاز صورت می‌گیرد، پیگیری‌های قانونی کرده است.

دفاتر متخلف پول مردم را به نام جریمه لغو سفر پرداخت نمی‌کنند

«حرمت‌الله رفیعی» رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران در خصوص شیوه کلاهبرداری جدید از مسافران از سوی برخی دفاتر مسافرتی به ایلنا گفت: متاسفانه از اوایل دهه نود با پدیده تازه‌ای مواجه شدیم که در آن تعداد کمی از دفاتر و آژانس‌های مسافرتی نسبت به فروش تور با قیمت غیر واقعی (کمتر از نرخ بازار) اقدام می‌کردند.

او افزود: این دفاتر که عموما غیرمجاز هستند و برخی هم که مجوز دارند متاسفانه با سوءاستفاده از قرارداد گشت‌های خارجی اداره کل گردشگری «در قبال هرگونه افزایش نرخ غیرارادی در قیمت اعم از افزایش نرخ بلیت یا سایر خدمات، با ارائه مدرک مستند ازسوی کارگزار با تایید سازمان، گردشگر موظف به پرداخت مابه‌التفاوت می‌شود.» و یا «در صورت جا ندادن هتل، هتل مشابه جایگزین می‌شود.» مبلغ قرارداد را به صورت غیرمتعارف افزایش می‌دهند و در صورت درخواست کنسلی از طرف مسافر با بهانه چارتر بودن پرواز و… کل مبلغ پیش پرداخت را به عنوان جریمه حساب می‌کنند.

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران گفت: متاسفانه این نوع فروش با توجه به سود قابل توجهی که برای شرکت‌ها دارد رفته رفته در بین دفاتر ترویج یافته که باعث ضربه به حیثیت صنف گردشگری وعدم اعتماد مردم به دفاتر خدمات مسافرتی شده است.

رفیعی از مسئولان نظارتی حوزه گردشگری خواستار رسیدگی بیشتر به تخلفات دفاتر غیرمجاز و تخلفات تعدادی از دفاتر گردشگری شد. به اعتقاد او، تخلفات در حوزه گردشگری شامل شرکت‌های دارای مجوز، شرکت‌های منقضی شده، بلاگرها و راهنمایان کارت‌دار می‌شود. به طوری که برخی از دفاتر دارای مجوز اقدام به اجاره کانتر، ، فروش سربرگ جهت اجرای تور، فروش تور و افزایش نرخ تور بعد عقد قرارداد می‌کنند. این درحالی است که بعضی شرکت‌ها که مجوزشان منقضی شده یا لغو مجوز شده‌اند نیز همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. همچنین افرادی که بدون مجوز اقدام به فروش و اجرای تور می‌کنند و در فضای مجازی با ترویج بی‌بندوباری و مهمانی مختلط اقدام به جذب مسافر میکنند.

رفیعی افزود: استدعای من از مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری این است که بررسی تخلفات و کارهای غیرقانونی که برخی از دفاتر مرتکب می‌شوند را هر چه سریعتر رسیدگی کنند چراکه این تخلفات باعث از دست رفتن اعتماد عمومی مردم، افزایش شکایات مردمی، خدشه به برند مقصد گردشگری، کاهش توریست، از دست رفتن اعتماد و خدشه به اعتبار آژانس‌های سالم و قانونمند می‌شود.

پیگیری تخلف دفاتر گردشگری در مراجع قضایی وارگان‌های متولی

«پرهام جانفشان» مشاور وزیر میراث‌فرهنگی و مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در خصوص تخلفات در حال انجام در برخی دفاتر مسافرتی متخلف به ایلنا اعلام کرد: با همت انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، جلساتی با حضور مقامات مسئول قضایی و اجرایی و ارگان‌های متولی در حال برگزاری است تا بتوانیم بخشی از معضلات مرتبط با تخلفات این دفاتر را در کشور حل و فصل کنیم.

جانفشان گفت: هم‌اکنون در همکاری با انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران در حال رسیدگی به تخلفات دفاتر گردشگری مجوزدار و متخلف و آژانس‌های فاقد مجوز هستیم.

مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری تاکید کرد: امیدواریم با واگذاری اختیارات و تصدی‌گری‌ها به جامعه حرفه‌ای شرکت‌های خدمات مسافرتی گردشگری موضوع برخورد با دفاتر مسافرتی متخلف به بخش خصوصی واگذار شود.

به گفته پرهام جانفشان، فرهنگسازی‌های صورت گرفته تاثیر بسیاری در جلوگیری از تخلفات دارد تا مردم در دام کلاهبردارن نیفتند و در جلساتی که در این خصوص برگزار شده است، راهبردهایی ارائه شد که یکی از آن‌ها برخورد با دفاتر متخلفی است که در کمیسیون شکایات محکوم شده‌اند.

