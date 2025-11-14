کتاب «لویی آلتوسر» روانه بازار نشر شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «لویی آلتوسر» نوشته وارن مونتاگ و ترجمه فواد حبیبی توسط انتشارات ققنوس منتشر شد.
در توضیحات پشت جلد کتاب «لویی آلتوسر» آمده است: آنچه کتاب حاضر از وارن مونتاگ را به اثری ممتاز و خواندنی در شناخت آلتوسر و فلسفۀ وی بدل میکند نه تنها شرح مفاهیمی همچون فلسفه به مثابۀ موضعگیری در میدان مبارزات فکری، خوانش سیمپتوماتیک، یا ترسیم نسبت هنر و سیاست، بلکه پرداختن به آلتوسر متأخر به منظور نشان دادن این مهم است که چگونه آلتوسر در این اتصال مشخص، برخلاف تلاش ناکامش برای یادآوری صحنۀ قتل همسرش، در امتداد جریان زیرزمینی فلسفۀ مواجهه موفق به فراهمسازی امکانهایی برای تفکر انتقادی و رادیکال میشود که در تمامی زندگیاش در پی نیل به آن بود.