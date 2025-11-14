خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کتاب «لویی آلتوسر» روانه بازار نشر شد

کتاب «لویی آلتوسر» روانه بازار نشر شد
کد خبر : 1712778
لینک کوتاه کپی شد.

کتاب «لویی آلتوسر» نوشته وارن مونتاگ و ترجمه فواد حبیبی با تیراژ هفتصدوهفتاد نسخه، در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  کتاب «لویی آلتوسر» نوشته وارن مونتاگ و ترجمه فواد حبیبی توسط انتشارات ققنوس منتشر شد.

در توضیحات پشت جلد کتاب «لویی آلتوسر» آمده است:  آنچه کتاب حاضر از وارن مونتاگ را به اثری ممتاز و خواندنی در شناخت آلتوسر و فلسفۀ وی بدل می‌کند نه تنها شرح مفاهیمی همچون فلسفه به مثابۀ موضع‌گیری در میدان مبارزات فکری، خوانش سیمپتوماتیک، یا ترسیم نسبت هنر و سیاست، بلکه پرداختن به آلتوسر متأخر به منظور نشان دادن این مهم است که چگونه آلتوسر در این اتصال مشخص، برخلاف تلاش ناکامش برای یادآوری صحنۀ قتل همسرش، در امتداد جریان زیرزمینی فلسفۀ مواجهه موفق به فراهم‌سازی امکان‌هایی برای تفکر انتقادی و رادیکال می‌شود که در تمامی زندگی‌اش در پی نیل به آن بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ