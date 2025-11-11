«هزار و یک فریم» برنده دو جایزه از جشنواره فیلم تسالونیکی شد
فیلم سینمایی «هزار و یک فریم» به نویسندگی و کارگردانی مهرنوش علیا در شصتوششمین جشنواره بینالمللی فیلم تسالونیکی یونان موفق به دریافت جایزه گلدن الکساندر بهترین فیلم در بخش فوروارد (Film Forward Award) و جایزه تماشاگران فیشر (Fischer Audience Award) شد.
به گزارش ایلنا، فیلم «هزار و یک فریم» که پیشتر نخستین نمایش جهانی خود را در بخش پانورامای هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم برلین تجربه کرده بود، با استقبال مخاطبان همراه شد.
محمد عاقبتی، لیلی رشیدی، مهین صدری، بهآفرید غفاریان، پرستو قربانی، شایسته سجادی، آیسان قنبری، آوین تفکری، مهسا رضایی، درسا پنجهبند، هلیا شادیفر، مریم عربزاده، فاطمه صالحیان، مهدیه محمدی و فرشته علیاری در این فیلم به ایفای نقش کردهاند.
تهیهکنندگی این فیلم بر عهدهی محمد عاقبتی، مهرنوش علیا و سینا شعربافی بوده است.
از دیگر عوامل میتوان به حضور حامد حسینی سنگری به عنوان مدیر فیلمبرداری، امیرحسین قاسمی در طراحی صدا، آوا راستی به عنوان آهنگساز، مرتضی فربد و حامد حسینی سنگری در طراحی صحنه، نگار نعمتی در طراحی لباس، فرهاد قدسی در اصلاح رنگ، میلاد ملکی به عنوان صدابردار، حامد حسینی سنگری به عنوان عکاس، مریم برادران در طراحی گرافیک، سالار سعیدی به عنوان مدیر تولید، فرشته علیاری دستیار کارگردان، شیوا اشکتراب دستیار تدوینگر و مجتبی دشتی دستیار طراح صحنه و…اشاره کرد.
شصت و ششمین فستیوال بینالمللی فیلم تسالونیکی از ۳۰ اکتبر تا ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۸ تا ۱۸ آبان) در شهر تسالونیکی یونان برگزار شد.