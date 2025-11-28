به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «نشانه‌هایی از دولت موعود» اثر نجم الدین طبسی در ۳۱۹ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ هفتم رسید.

تشکیل دولت واحد گستر جهانی، آرزویی است که همه مردمان باورمند و عدالت خواه در انتظار آنند هر وقت و ساعتی، صادقانه خدا را برای برپایی آن می‌خوانند. اما سؤال این است که: «امام عصر (عج) چگونه نظام‌های سیاسی گوناگون جهان را از میان بر می‌دارد و نظامِ واحد جهانی تشکیل می‌دهد؟» «در حکومت او چگونه گرسنه یافت نمی‌شود و فسادی صورت نمی‌گیرد؟»

این اثر در سه بخش و ۱۹ فصل تألیف شده است؛ در بخش اول این اثر که «دورنمایی از جهان پیش از ظهور» را تشریح می‌کند، در شش فصل به مبحث حکومت در پیش از ظهور پرداخته شده و وضعیت دینی مردم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و همچنین به اخلاق و امنیت پیش از ظهور پرداخته شده و در ادامه، پس از تبیین وضعیت اقتصادی جهان در عصر ظهور، فصلی مجزا به روزنه‌های امید در پیش از ظهور اختصاص یافته است.

«انقلاب جهانی مهدی (عج)» عنوان دومین بخش از اثر حاضر است که نویسنده در هفت فصل با عناوین قیام امام زمان (عج)، رهبر قیام، سپاهیان امام، جنگ‌های حضرت، امدادهای غیبی، شیوه رفتار امام (علیه السلام) با دشمنان، و احیای سنت محمدی (صلی الله علیه و آله) زمان ظهور حضرت را تشریح کرده است.

در سومین و آخرین بخش از این اثر به «حکومت آن حضرت» پرداخته و ضمن اشاره به وضعیت دولت آن حضرت، رشد دانش و فرهنگ اسلامی در آن دوران تبیین و وضعیت امنیت و اقتصاد و همچنین بهداشت و درمان در آن دوران مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در پایان مباحثی در خصوص شهادت امام (علیه السلام) مطرح شده است.

عناوین برخی از اهم مباحث بیان شده در این اثر عبارت است از: تزلزل حکومت‌ها ناتوانی قدرت‌ها از اداره کشورها، سردی عواطف انسانی در پیش از ظهور، اعلان ظهور، شعار پرچم قیام، نقش زنان در قیام امام (علیه السلام)، خصوصیات جسمی و کمالات اخلاقی امام (عج)، لباس و اسلحه امام (عج)، فرماندهان سپاه حضرت، ملیت سپاهیان ایشان، تعداد سپاهیان و ویژگی‌های آن حضرت، تجهیزات جنگی امام (علیه السلام)، قاطیت امام (عج) در رویارویی با دشمنان، پایتخت حکومت آن حضرت، کارگزاران دولت مهدی (عج)، اصلاحات اجتماعی و تجدید ساختمان مسجد، ریشه کن شدن فقر از جامعه، عمران و آبادانی، چگونگی شهادت امام (عج).

علاقمندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.

