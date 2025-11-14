چاپ چهارم «پاکیزگی و بهداشت در اسلام»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «پاکیزگی و بهداشت در اسلام» اثر سیدمهدی صانعی در ۴۰۰ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ چهارم رسید.

اسلام به پاکیزگی و بهداشت جسمی و روانی اهمیت فراوانی داده، تا جایی که آن را از ایمان دانسته است. انسان با رعایت دستورهای بهداشتی می‌تواند قله‌های سلوک را چالاکانه در نوردد و در فضای عطرآگین عبادت قرار گیرد.

همه مطالبی که در فصول گوناگون این اثر بررسی شده، مستند به منابع معتبر است.

این اثر در ۹ فصل تألیف شده است؛ در فصل اولین اثر که «کلیات» می‌پردازد، مباحثی از جمله دستور اسلام درباره تمیز نگه‌داشتن آب، اهمیت آب تصفیه شده، روش طبیعی تصفیه آب، بهداشت و سیر تاریخی آن، و خدمات بهداشتی و پزشکی مسلمانان به جهانیان مطرح شده است.

در فصل دوم «زمینه بهداشت و پاکیزگی در اسلام» تبیین شده و ضمن توجه به میکروب در منابع اسلامی، قرنطینه بهداشتی و جلوگیری از سرطان امراض در اسلام مورد تأکید قرار گرفته و در ادامه، به تکوینی بودن موضوع طهارت و نجاست و همچنین توجه اسلام به سلامتی و تندرستی و نیرومندی تن اشاره شده است.

«آراستگی ظاهر و باطن» عنوان سومین فصل از این کتاب است که پس از اشاره به نقش اجتماعی آراستگی و نقش فردی آراستگی ظاهر، به خودآرایی معقول و درونی تأکید و توجه به زیبایی‌های طبیعت و آثار بهداشتی آن و مقررات مربوط به لباس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در فصل بعدی که به «راه‌های پیشگیری از بیماری» اختصاص‌یافته، به فواید ختنه پرداخته شده است.

فصل پنجم به «بهداشت درباره نیازمندی‌های عمومی» می‌پردازد که پس از اشاره به بهداشت مسکن و خواب و استراحت، آداب دستشویی (مستراح) رفتن تبیین شده است.

«نقش عبادت‌ها در پاکیزگی بهداشت» در فصل ششم بررسی شده که در این میان، پس از بیان آثار معنوی و ظاهری وضو، به بعضی از آداب و مستحبات آن پرداخته شده و سپس، فواید جسمی غسل کردن و آداب آن و همچنین مباحثی در خصوص حمام رفتن تشریح شده است؛ در ادامه نتایج بهداشتی روزه و خطرهای چاقی در عصر حاضر و مبارزه با عوارض چاقی، مطرح و به تیمم و نقش آن در پاکیزگی اشاره شده است.

در فصل هفتم «نجاست و لزوم پرهیز از آن‌ها» مطرح و در فصل هشتم «اعتیاد و زیان‌های آن» تبیین و ضمن اشاره به پیامدهای ناگوار اعتیاد و تاریخچه آن، روش‌های کلی ترک اعتیاد، مطرح و ادله حرمت اعتیاد به مواد مخدر در اسلام و همچنین «قاعده لاضرر» تشریح شده است.

در نهمین و آخرین فصل از اثر حاضر بر «تأثیر نیازمندی‌های روانی و جسمی و تندرستی تأکید شده و تأثیر وضعی مادر بر تغذیه جنین و همچنین به کیفیت شیردادن اشاره و نعمت‌های الهی و بهره‌مندشدن از آن‌ها بررسی شده و در ادامه نیز به نکات بهداشتی منحصر به فرد اسلامی درباره تغذیه، لزوم ضابطه‌مند کردن رابطه جنسی برای حفظ سلامت، سیر در آفاق و لزوم بهره از تفریحات سالم، تشویق اسلام به درخت‌کاری و ایجاد فضای فرح‌بخش پرداخته شده است.

