داود آزاد از «هوای تو» در تالار وحدت می‌خواند
کنسرت «هوای تو» به سرپرستی، آهنگسازی و خوانندگی داود آزاد، ۲۳ آبان ماه در تالار وحدت برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، داود آزاد، خواننده، آهنگساز و نوازنده موسیقی سنتی ایرانی، در کنسرت پیش رو با همراهی گروهش، منتخب از قطعات خود را روی صحنه خواهد برد. 

در این اجرا امین جهانگیری (سنتور)، امین حیدری (عود)، فردین لاهورپور (نی و بالابان)، شیما شاه‌محمدی (قیچک آلتو)، نبیل یوسف شریداوی (دف)، و مائده شفیعی (تنبک و بندیر) نوازندگان گروه آزاد را تشکیل می‌دهند. 

کنسرت «هوای تو» از ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه جمعه ۲۳ آبان‌ماه در تالار وحدت برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند بلیت آن را از سایت ایران کنسرت تهیه کنند.

