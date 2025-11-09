خبرگزاری کار ایران
داوران بخش سریال نهمین جشنواره فیلم شهر معرفی شدند

کد خبر : 1711745
اسامی داوران بخش سریال نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، اسامی داوران بخش سریال این دوره جشنواره به ترتیب الفبا، به شرح زیر است:

هادی اسماعیلی (مدیرعامل موسسه بهمن سبز)، کمال تبریزی (کارگردان سینما و تلویزیون)، دکتر ابراهیم داروغه‌زاده (مدیر فرهنگی)، دکتر مجید زین‌العابدین (مدیر فرهنگی)، بهروز شعیبی (مدیر فرهنگی و کارگردان سینما و تلویزیون)، منیر قیدی (کارگردان سینما) و دکتر حسین کرمی (مدیر فرهنگی).

نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر به دبیری مریم پیرکاری، از ۱۹ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ملت و اختتامیه جشنواره ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
