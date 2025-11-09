راهکاری برای رسیدن به آرامش پایدار
ابراهیم شفیعی گفت: کتاب نوعی کندی آگاهانه ایجاد میکند که مولد آرامش پایدار است.
به گزارش ایلنا، ابراهیم شفیعی، صداپیشه و بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در گفتوگو با ستاد خبری سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، کتاب را پناهگاهی برای ذهن در برابر شتابزدگی دنیای دیجیتال دانست و مطالعه را راهکاری برای دستیابی به نشاط پایدار اجتماعی معرفی کرد.
این هنرمند در تعریف نشاط اجتماعی حقیقی بیان کرد: نشاط اجتماعی احساسی عمیق و پایدار از رضایت، امید و مشارکت است که از درون میجوشد و ریشه در آگاهی و معنا دارد. در مقابل شادی آنی معمولاً وابسته به محرکهای بیرونی مانند اخبار خوب لحظهای یا سرگرمیهای زودگذر است. شادی زودگذر همچون جرقه میماند، اما نشاط اجتماعی و حقیقی حاصل رشد فکری و ارتباط انسانی صادقانه است؛ گویی نوری است که از درون آدمی میتابد.
شفیعی با اشاره به نقش کتاب در ایجاد نشاط پایدار توضیح داد: کتاب ذهن ما را به تفکر تخیل و درک عمیقتری از خود و دیگران دعوت میکند. هنگام مطالعه بجز سرگرمی با تجربهها و احساسات دیگران نیز شریک میشویم و دیدمان نسبت به زندگی وسیعتر میشود. این شناخت و همدلی آرامشی به ارمغان میآورد که ریشه در آگاهی و درک واقعی دارد. به همین دلیل کتاب میتواند منبع اصلی نشاط پایدار باشد.
این هنرمند در مقایسه فضای کتاب با رسانههای دیجیتال افزود: در فضای دیجیتال ذهن مدام در حال پرش و دریافت اطلاعات سطحی است، اما کتاب ما را وادار میکند توقف کنیم، تمرکز داشته باشیم و به عمق افکار فرو رویم. این «کندی آگاهانه» موجب نظمیافتن ذهن و ایجاد آرامش میشود. کتاب در واقع پناهگاهی ذهنی در برابر شتابزدگی و اضطراب دنیای امروز است.
شفیعی درباره نقش کتاب در تابآوری جامعه در بحرانها گفت: در دوران بحرانهای اجتماعی و اقتصادی کتاب میتواند همچون مرهم عمل کند. هم از نظر روانی امید و معنا میبخشد و هم از نظر فکری زمینه بازاندیشی و یافتن راههای تازه برای مواجهه با مشکلات را فراهم میکند. مطالعه زندگی افرادی که بر سختیها غلبه کردهاند یا اندیشههایی که زاویه دید تازه به ما میدهند، کمک میکند بحران را تنها رنج نبینیم، بلکه آن را فرصتی برای رشد بدانیم.
وی افزود: به شخصه آثار پائولو کوئلیو را بسیار دوست دارم، چرا که نوشتههایش با وجود سادگی، امید و ایمان به زندگی و پیوند انسان با جهان را یادآوری میکند. از نویسندگان ایرانی نیز آثار دکتر علی شریعتی و هوشنگ مرادی کرمانی هرکدام به شیوهای خاص نشاط درونی میبخشند؛ یکی از طریق اندیشه و معنا و دیگری از طریق سادگی و انسانیتی که در داستانهایش جریان دارد.
شفیعی در پایان با اشاره به نقش رویدادهایی مانند هفته کتاب در ترویج فرهنگ مطالعه گفت: این رویدادها فرصتی هستند برای خروج کتاب از حصار فردی و تبدیل آن به تجربهای جمعی. وقتی مردم در فضاهای عمومی مانند خیابانها، مدارس و کتابفروشیها درباره کتاب گفتوگو میکنند و کتاب هدیه میدهند، فضایی شاد و فرهنگی شکل میگیرد. در چنین شرایطی مطالعه به بخشی از هویت اجتماعی ما تبدیل میشود و نشاط جمعی اصیل از دل فرهنگ کتابخوانی متولد میشود.
سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» از بیستوچهارم تا سیام آبان (۱۴۰۴) برگزار میشود.