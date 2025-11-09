«کوری» روی میز تدوین

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم‌نت، همزمان با آغاز تدوین سریال «کوری» توسط خشایار موحدیان، از نقش امیر نوروزی در سریال «کوری» به کارگردانی سجاد پهلوان‌زاده رونمایی شد.

این دومین همکاری امیر نوروزی با سجاد پهلوان‌زاده است.

«کوری» روایتگر درامی ملتهب است که امیر نوروزی در نقش سرگرد ضرابی، مامور آگاهی در آن حضور دارد‌.

پیش از این مریلا زارعی، امیر جعفری، سارا بهرامی، محسن قصابیان و عباس جمشیدی فر به عنوان بازیگران نقش‌های اصلی سریال «کوری» معرفی شده‌اند.

«کوری» به کارگردانی سجاد پهلوان زاده، تهیه‌کنندگی کاظم دانشی و نویسندگی امیر ابیلی برای پخش در فیلم نت آماده نمایش می‌شود.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: «و عدالت برای همه…!»

برخی از عوامل سریال عبارتند از مدیر فیلمبرداری: سعید براتی، طراح صحنه: امیر زاغری، مدیر صدابرداری: مهدی ابراهیم‌زاده، طراح گریم: محمود دهقانی، طراح لباس: زهرا صمدی، مدیر تولید: مینا سنگ‌سفیدی، دستیار کارگردان و مدیر برنامه‌ریزی: راما هاشمی، بازیگردان: علی صلاحی، منشی صحنه: گل کوشان، مدیران تدارکات: اکبر مهری و امیر جعفری، عکس: مجید طالبی.

