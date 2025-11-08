خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اجرای قطعه «ای ایران» توسط ارکستر سمفونیک تهران در میدان انقلاب+فیلم

اجرای قطعه «ای ایران» توسط ارکستر سمفونیک تهران در میدان انقلاب+فیلم
کد خبر : 1710930
لینک کوتاه کپی شد.

ارکستر سمفونیک تهران، روز گذشته جمعه شانزدهم آبان‌ماه، طی یک رویداد در میدان انقلاب به اجرای قطعاتی پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ارکستر سمفونیک تهران روز گذشته جمعه شانزدهم آبان‌ماه، طی یک برنامه خیابانی شامل  یک رونمایی و چند اجرای پاپ، به اجرای قطعه ای ایران پرداخت. 

حجم ویدیو: 37.27M | مدت زمان ویدیو: 00:01:50 دانلود ویدیو

 در این رویداد مجسمه والرین، امپراطور رم که در مقابل شاپور ساسانی زانو زد، با حضور شهروندان پایتخت رونمایی شد.

ارکستر سمفونیک تهران در این مراسم عبلوه بر قطعه «ای ایران»، «رقص دایره» اثر حشمت سنجری را نیز اجرا کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ