اجرای قطعه «ای ایران» توسط ارکستر سمفونیک تهران در میدان انقلاب+فیلم
ارکستر سمفونیک تهران، روز گذشته جمعه شانزدهم آبانماه، طی یک رویداد در میدان انقلاب به اجرای قطعاتی پرداخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ارکستر سمفونیک تهران روز گذشته جمعه شانزدهم آبانماه، طی یک برنامه خیابانی شامل یک رونمایی و چند اجرای پاپ، به اجرای قطعه ای ایران پرداخت.
در این رویداد مجسمه والرین، امپراطور رم که در مقابل شاپور ساسانی زانو زد، با حضور شهروندان پایتخت رونمایی شد.
ارکستر سمفونیک تهران در این مراسم عبلوه بر قطعه «ای ایران»، «رقص دایره» اثر حشمت سنجری را نیز اجرا کرد.