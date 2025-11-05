نمایشگاه «حافظه» برگزار میشود
«حافظه» عنوان نمایشگاه انفرادی مرضیه رحیمی است که روز جمعه، ۱۶ آبانماه افتتاح میشود.
به گزارش ایلنا، نمایشگاه انفرادی از آثار مرضیه رحیمی با عنوان «حافظه»، روز جمعه، ۱۶ آبان در باگالری به نمایش در میآید.
مرضیه رحیمی، متولد ۱۳۶۱ در تهران است. او در رشتههای مدیریت بازرگانی و صنعتی تا مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده است. او تا کنون دو نمایشگاه انفرادی را در فرهنگسرای نیاوران و نگارخانه دریابیگی در کارنامه خود دارد و همچنین در نمایشگاههای گروهی متعددی حضور داشته است.
این نمایشگاه با هدف مواجههی همزمان با تکنیکهای مختلف و معرفی هنرمند جوان شکل گرفته است.
در بخشی از بیانیهی این نمایشگاه آمده: «آثار مرضیه رحیمی برای گذر از اکنون به لحظههای دور، جهانی لایه لایه را پست سر میگذارد و برای بیان این جهان تکنیکهای متعددی از چاپ دستی تا نقاشی و عکس-نقاشی را تجربه کرده است. او در همنشینی هر سطح از گذشته و اکنون، چنان حسها، خاطرات و نمادها را در بر میگیرد که هر مخاطبی جایی از مسیرش را در بین عناصر آثار، نگاه پرترهها و خانههای او پیدا میکند.»
علاقمندان میتوانند برای بازدید از این نمایشگاه هر روز از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و روزهای جمعه از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰ در باگالری حضور یابند. این نمایشگاه تا ۳۰ آبان ادامه دارد.
نشانی: تهران، بلوار ارتش، خیابان نخل، خیابان بهاران، بنبست نسترن، پلاک۱، ساختمان مدرن پلازا، واحد ۶۰۲ و ۶۰۳