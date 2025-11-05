به گزارش ایلنا، به مناسبت انتشار پنجمین جلد تاریخ جامع فلسفه، بنیاد حکمت اسلامی صدرا مراسمی برای رونمایی از این مجلدات برگزار می‌کند.

این مراسم شنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ در بنیاد حکمت اسلامی صدرا واقع در بزرگراه سردار شهید سلیمانی، روبروی مصلای بزرگ امام خمینی (ره)، مجتمع امام خمینی، ساختمان ۱۲ برپا می‌شود.

بنیاد حکمت اسلامی صدرا تألیف و انتشار دوره‌ای جامع و بدیع از سرگذشت اندیشه در تاریخ بشری را در دست اقدام دارد که با رویکردی منصفانه، سهم ملل و فرهنگهای مختلف را از این سیر تطور روشن کند.

مجلدات نخست این مجموعه که اکنون منتشر شده‌اند، به بازخوانی آبشخورهای اندیشه‌های فلسفی یونانیان در مشرق‌زمین (ایران و هند) اختصاص دارد.

در مجلدات بعد، این ریشه‌ها و سوابق در سرزمینهای مصر، بین‌النهرین، چین و… بررسی شده که به زودی منتشر می‌شود.

آنگاه اندیشه‌های فلسفی در یونان؛ سپس ابداعات و افزوده‌های ایرانیان مسلمان در بازگشت اندیشۀ فلسفی از یونان به شرق معرفی می‌شود و تطور و تأثیر این اندیشه‌ها بر سایر ملل ترسیم می‌شود و این سیر تا روزگار معاصر بازخوانی خواهد شد.

