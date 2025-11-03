توسعه پایدار گردشگری با تصمیمسازی میدانی و تقویت زیستبوم روستاها محقق میشود/ طرح ملی «هر روستا، یک بومگردی» محور تحول در اشتغال و فرهنگ محلی
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر ضرورت تصمیمگیریهای میدانی و متناسب با واقعیتهای بومی کشور، اعلام کرد: تحول در حوزه گردشگری زمانی معنا مییابد که روستا فعال بماند، اشتغال پایدار شکل گیرد و فرهنگ اصیل محلی در جریان توسعه زنده بماند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، روز دوشنبه ۱۲ آبانماه ۱۴۰۴ در حاشیه بیستوچهارمین نشست شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ضمن تبیین رویکردهای جدید دولت در حوزه مدیریت میدانی و توسعه متوازن گردشگری، اظهار داشت: در طول یک سال و نیم گذشته، شورای راهبردی وزارتخانه با حضور بیش از ۳۰ تن از نخبگان و متخصصان حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری، صنایعدستی و علوم اجتماعی بهصورت منظم تشکیل شده است. این شورا مأموریت دارد با نگاهی جامع، به شناخت مسائل کلان و ارائه راهکارهای عبور از چالشهای اساسی بپردازد.
وی با اشاره به ضرورت ارتباط مستقیم با استانها و مناطق کشور، افزود: یکی از برنامههای راهبردی ما، حضور استانداران در جلسات شورای راهبردی است تا تصمیمگیریها بر پایه شناخت واقعی از ظرفیتها و نیازهای محلی انجام گیرد. امروز میزبان استاندار اردبیل بودیم؛ استانی که بهعنوان قطب تمدنی، گردشگری و صنایعدستی کشور جایگاهی ممتاز دارد.
صالحیامیری با تاکید بر اهمیت توسعه متوازن در اردبیل گفت: در نشست امروز موضوعاتی چون توسعه زیرساختهای اقامتی و گردشگری در سرعین، حفاظت از محیط طبیعی منطقه، ساماندهی محور حیران و تقویت زیرساختهای میراثی اردبیل مورد بررسی قرار گرفت. گزارش ارائهشده نشان میدهد سالانه بیش از پنج میلیون سفر داخلی به اردبیل انجام میشود، اما سهم گردشگران خارجی همچنان پایین است و باید با برنامهریزی هدفمند این شاخص ارتقا یابد.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به تغییر رویکرد دولت در فرآیند تصمیمسازی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که نمیتوان در اتاقهای اداری پایتخت درباره واقعیتهای میدانی تصمیم گرفت. سیاست دولت چهاردهم بر حضور در صحنه، گفتوگو با مردم و مشاهده مستقیم ظرفیتها و مسائل استانها استوار است. تاکنون ۶۵ سفر استانی انجام دادهام و این روند بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت. شعار ما «هر هفته یک استان» است.
وی با بیان اینکه «توسعه متوازن بدون احیای روستاها ممکن نیست»، خاطرنشان کرد: طرح ملی «هر روستا، یک بومگردی» با هدف حفظ جمعیت روستایی، تقویت اشتغال محلی، صیانت از فرهنگ و سنتهای بومی و جذب گردشگران داخلی و خارجی در دستور کار قرار گرفته است. بومگردی نهتنها عامل رونق اقتصادی، بلکه ابزاری برای بازتولید هویت فرهنگی در بستر توسعه ملی است.
وزیر میراثفرهنگی از تخصیص ۶ همت تسهیلات کمبهره برای رونق اشتغال روستایی و توسعه بومگردی خبر داد و گفت: بر اساس تفاهمنامه منعقدشده با بنیاد مستضعفان، ۳۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کمبهره برای ۱۷۵۰۰ کارگاه کوچک و پروژه بومگردی در نظر گرفته شده است که با اجرای آن، بیش از ۲۶ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. این طرح میتواند سرآغاز جهشی بزرگ در حوزه اشتغال و ماندگاری جمعیت در روستاها باشد.
صالحیامیری با اشاره به همکاری وزارتخانه با مجامع هتلداران و اقامتگاههای بومگردی تصریح کرد:«در راستای سیاست تسهیل سفر، تخفیفهای گستردهای در مراکز اقامتی کشور اعمال شده است. بهعنوان نمونه، در مشهد برخی از هتلها تا ۵۰ درصد تخفیف ارائه میکنند که اقدامی قابلتقدیر در جهت تشویق سفرهای خانوادگی است.