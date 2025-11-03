به گزارش ایلنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور احکامی جداگانه اعضای هیئت‌ علمی هجدهمین دوره جایزه ادبی «جلال آل‌احمد» را منصوب کرد.

مجید قیصری که پیش‌تر به عنوان دبیر علمی این دوره از جایزه جلال منصوب شده بود، در گفت‌وگویی با ایسنا درباره تغییراتی که در هجدهمین دوره جایزه جلال شاهد آن خواهیم بود گفته بود: تلاش می‌کنم چه در هیئت علمی و چه هیئت داوران چهره‌های جدیدی را شاهد باشیم و حدود ۶۰ درصد چهره‌های جدید باشند.

حالا سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور احکامی جداگانه مجید قیصری، قاسمعلی فراست، مجید آقائی، مسعود کوثری، کاوه میرعباسی، زهرا زواریان، خسرو باباخانی، شیوا مقانلو و محمد کشاورز را به عنوان اعضای هیئت ‌علمی هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد منصوب کرده است. با نگاهی به این نام‌ها متوجه می‌شویم بیشتر آن‌ها پیش‌تر در جایزه جلال نبوده‌اند، البته مسعود کوثری دبیر علمی هفدهمین دوره بوده و در دهمین دوره هم حضور داشته است.

در متن احکام صادرشده آمده است: «نظر به پیشنهاد معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و با توجه به سوابق و تجارب ارزنده شما در زمینه ادبیات داستانی به موجب این حکم، به‌ عنوان «عضو هیئت‌ علمی هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل ‌احمد» منصوب می ‌شوید. شایسته است بر اساس وظایف مندرج در آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص این جایزه، اقدامات مقتضی را به نحو احسن به عمل آورید.»

منبع ايسنا

انتهای پیام/