چرا اکران آنلاین «پیر پسر» متوقف شد؟

به گزارش ایلنا، اطلاعیه فیلم‌نت درباره حذف ناگهانی «پیر پسر» از اکران آنلاین به شرح زیر است:



«همراهان بی‌نظیر فیلم‌نت



باوجود استقبال بی‌سابقه شما از اکران آنلاین فیلم «پیر پسر» و حمایت از انتشار قانونی فیلم‌های سینمای ایرانی، متاسفانه روند اکران آنلاین این اثر با چالش‌هایی همراه شد و تا اطلاع ثانوی نمایش این اثر در فیلم‌نت متوقف شده است.



مدیران پلتفرم فیلم‌نت در تلاشند تا هر چه زودتر این مشکل را مرتفع کرده و این اثر پرافتخار و محبوب را به چرخه اکران برگرداند.



«پیر پسر» یکی از پرافتخارترین آثار تاریخ سینمای ایران است و نگاه آسیب‌شناسانه آن مورد پسند طیف‌های گوناگون جامعه با سلایق و تفکرات متفاوت قرار گرفته بود و فیلم‌نت مفتخرست که تنها متولی نمایش این اثر در فضای شبکه نمایش خانگی است.



بی‌شک درصورت حل این مشکل، با حمایت شما عزیزان می‌توانیم یک رکورد تازه در تاریخ اکران آنلاین پلتفرم‌ها ثبت کنیم.»

گفتنی است، اکتای براهنی کارگردان «پیر پسر» نیز در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد: «پخش «پیرپسر» از ساعت سه بعد از ظهر امروز (شنبه) به دستور رئیس ساترا متوقف شده است و تلاش‌ها برای ادامه پخش تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

براهنی در ادامه نوشت: «فیلم پروانه نمایش گرفته و قاچاق شده و همگان آن را دیده‌اند. انگار می‌خواهند حال سازندگان فیلم را بگیرند»

انتهای پیام/