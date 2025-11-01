خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چرا اکران آنلاین «پیر پسر» متوقف شد؟

چرا اکران آنلاین «پیر پسر» متوقف شد؟
کد خبر : 1708028
لینک کوتاه کپی شد.

ساعاتی پیش اکران آنلاین فیلم سینمایی «پیرپسر» متوقف شد و پلتفرم فیلم‌نت در اطلاعیه‌ای درباره این اتفاق به مخاطبانش توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش ایلنا، اطلاعیه فیلم‌نت درباره حذف ناگهانی «پیر پسر» از اکران آنلاین به شرح زیر است:

«همراهان بی‌نظیر فیلم‌نت
  
باوجود استقبال بی‌سابقه شما از اکران آنلاین فیلم  «پیر پسر» و حمایت از انتشار قانونی فیلم‌های سینمای ایرانی، متاسفانه روند اکران آنلاین این اثر با چالش‌هایی همراه شد و تا اطلاع ثانوی نمایش این اثر در فیلم‌نت متوقف شده است.

مدیران پلتفرم فیلم‌نت در تلاشند تا هر چه زودتر این مشکل را مرتفع کرده و این اثر پرافتخار و محبوب را به چرخه اکران برگرداند.

«پیر پسر» یکی از پرافتخارترین آثار تاریخ سینمای ایران است و نگاه آسیب‌شناسانه آن مورد پسند طیف‌های گوناگون جامعه با سلایق و تفکرات متفاوت قرار گرفته بود و فیلم‌نت مفتخرست که تنها متولی نمایش این اثر در فضای شبکه نمایش خانگی است.

بی‌شک درصورت حل این مشکل، با حمایت شما عزیزان می‌توانیم یک رکورد تازه در تاریخ اکران آنلاین پلتفرم‌ها ثبت کنیم.»

گفتنی است،  اکتای براهنی  کارگردان «پیر پسر» نیز در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد:  «پخش «پیرپسر» از ساعت سه بعد از ظهر امروز (شنبه) به دستور رئیس ساترا متوقف شده است و تلاش‌ها برای ادامه پخش تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
براهنی در ادامه نوشت: «فیلم پروانه نمایش گرفته و قاچاق شده و همگان آن را دیده‌اند. انگار می‌خواهند حال سازندگان فیلم را بگیرند»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ