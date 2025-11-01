مژده دایی درگذشت
مژده دایی، بازیگر تئاتر و سینما، در سن ۳۸ سالگی درگذشت.
به گزارش ایلنا، خانواده مژده دایی با انتشار این خبر، درگذشت این هنرمند را تأیید کردند.
مژده دایی که متولد سال ۱۳۶۶ بود، دارای کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران بود و یکی از چهرههای فعال و شناختهشده در حوزه تئاتر مستقل به شمار میرفت.
وی در طول دوران هنری خود در نمایشهای متعددی ایفای نقش کرده است، از جمله: «در اعماق» به کارگردانی سمیرا مهدویشکیبا، «هر کس با تنهاییاش» به کارگردانی مهدی احمدپناه، «آشپزخانه» و «ماجرای مترانپاژ» به کارگردانی محمدحسن معجونی، «چیزهای سرد» به کارگردانی رامین اکبری، «میخواستم اسب باشم» به کارگردانی عباس غفاری و «روی موج یکشنبهها» به کارگردانی مازیار سیدی. وی همچنین با گروههای مختلف تئاتری همکاری داشته است.
مژده دایی در حوزه سینما و تلویزیون نیز فعالیت داشت و در فیلم و سریالهایی از جمله سریال «جزیره» و فیلمهای کوتاه «اختیار»، «شافل»، «کبود»، «شی»، «اعلامیه» و فیلم «عصب کشی» نقشآفرینی کرده بود.