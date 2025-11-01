ایجاد کرسی زبان فارسی به میزبانی دانشگاه اسلامی اوگاندا در دستور کار قرار گرفت

به گزارش ایلنا، واحد ترجمه دانشگاه اسلامی اوگاندا که پیش از این به عنوان یک مرکز ترجمه رسمی و قابل اعتماد و با هدف ارائه خدمات ترجمه و تفسیر حرفه ای اسناد و مدارک و قابل دسترس برای همه مردم و مؤسسات عمومی اوگاندا، با ارائه خدمات عمومی به سه زبان: انگلیسی، عربی و سواحیلی فعالیت می کرد، اکنون با اضافه کردن چهار زبان دیگر (ترکی، چینی، آلمانی و فرانسوی) به طور رسمی کار خود را آغاز کرده است.

از دیگر اهداف این مرکز ترجمه رسمی می توان به پرکردن شکاف های زبانی و فرهنگی اشاره کرد که موجب تقویت درک معانی و توسعه همکاری ها در جامعه اوگاندا می شود.

در این مراسم ابراهیم محمد کافیرو؛ رئیس واحد ترجمه رسمی دانشگاه اسلامی اوگاندا، زبان را چیزی بیش از ابزار ارتباطی دانست و آن را ظرفی برای هویت اجتماعی، عزتمندی و دسترسی عمومی خواند.

این دانشگاه دارای هشت دانشکده است که تاکنون موفق به برگزاری ۲۴ جشن فارغ التحصیلی برای دانشجویان خود از بیش از ۲۵ کشور دنیا شده است.

محمود کاتریگا رئیس دفتر ملی یونیسف و عضو شورای عالی مسلمانان اوگاندا نیز گفت: یادگیری زبان های مختلف و ارتباط حداکثری با جامعه جهانی، می تواند شکاف های موجود در عرصه دیپلماسی، سرمایه‌گذاری خارجی و تحقیقات میدانی بازار را پر کند. همچنین زبان، فرهنگی است که باعث ایجاد حس ارزشمندی مردم در جامعه و اماکن عمومی می شود.

در حاشیه این مراسم، عبدالله عباسی رایزن فرهنگی ایران در اوگاندا، با هدف ایجاد کرسی آموزش زبان فارسی و نیز قرارگرفتن زبان فارسی در لیست زبان های موجود در این واحد، رئیس واحد ترجمه دانشگاه اسلامی اوگاندا دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار ابراهیم محمد کافیرو با استقبال از پیشنهاد رایزن فرهنگی کشورمان، خواستار برگزاری جلسه مشترکی به منظور بررسی جزئیات این موضوع شد.

انتهای پیام/