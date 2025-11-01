به گزارش ایلنا، این دوره با اهتمام مرکز تحقیقات فارسی دهلی‌نو و با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در هند شروع شده و به مدت هفده هفته تا اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

در این دوره آموزشی ۱۷ نفر استاد مبرز و شناخته شده ادبیات، شعر و داستان از ایران، هند، تاجیکستان و افغانستان به صورت حضوری و غیرحضوری به تدریس خواهند پرداخت.

غلامعلی حدادعادل، اخلاق آهن، محمد کاظم کاظمی، محمد جعفر قنواتی، مصطفی مستور، عبدالنبی ستارزاده، باقر صدری نیا، عسکر بهرامی، الهام حدادی، میترا بیات، سیداحمد بطحایی، اکبر ایرانی، احمد رمضانی، محمدرضا موحدی، اسدالله نوروزی، فریدالدین فریدعصر و قهرمان سلیمانیاساتید این دوره آموزشی هستند.

نخستین درس‌گفتار این دوره به عهده دکتر حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد سعدی بود.

این درس‌گفتار به معرفی فرهنگستان زبان و ادب فارسی اختصاص داشت. رئیس فرهنگستان با توضیح تاریخچه شکل‌گیری فرهنگستان در سه دوره تاریخی، به شرح خدمات فرهنگستان به زبان فارسی پرداخت.

وی با معرفی کارگروه‌های فعال در فرهنگستان، دانشجویان را با تولیدات فرهنگی بخش‌های واژه‌گزینی، فرهنگ‌نویسی، پژوهش و دانشنامه‌نویسی و… آشنا و گزارشی از کارنامه علمی این گروه‌ها را عرضه کرد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جایگاه هند و زبان فارسی را در این کشور، بسیار با اهمیت توصیف و اقدامات فرهنگستان را در معرفی و گسترش تحقیقات در باره زبان فارسی در کشور هند تشریح کرد.

در مراسم افتتاح این دوره قهرمان سلیمانی مدیر مرکز تحقیقات فارسی، ادبیات معاصر را کلید فهم تاریخ و فرهنگ کهن ایران توصیف کرد که علاوه بر شناخت ایران امروز، سفر به دنیای پر رمز و راز ایران و زبان فارسی را ممکن می‌کند.

مدیر مرکز تحقیقات فارسی مشارکت گسترده دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری زبان فارسی را در این دوره، نشان دهنده علاقه‌مندی آنان برای شناخت بیشتر زبان فارسی و بهره‌مندی از دانش استادان ایرانی توصیف کرد که در این دوره تدریس می‌کنند.

در ادامه قهرمان سلیمانی در درس‌گفتار خود «مکتب بازگشت ادبی» را به عنوان مدخلی برای ورود به دوره معاصر عرضه کرد. وی نخستین نشانه‌های تحول‌خواهی ادبی را در این دوره نشان داد و فهم این دوره را برای شناخت جریان‌های ادبی جدید با اهمیت توصیف کرد.

فریدالدین فرید عصر رایزن فرهنگی ایران در دهلی نیز برگزاری این دوره را بسیار مثبت دانست و گفت: در این مدت علاوه بر آشنایی با ادبیات معاصر فارسی، توان سخن گفتن دانشجویان به زبان فارسی تقویت می‌شود و می‌توانند درک درستی از فرهنگ امروزین ایران به دست آورند.

وی با اشاره به خویشاوندی کهن ایران و هند و پذیرش جمع کثیری از استادان ایرانی برای ارائه درس‌گفتارهای تخصصی در این دوره، توان علمی این دوره را بسیار ممتاز توصیف کرد که در کمتر دوره آموزشی می‌توان دید.

رایزن فرهنگی ایران در دهلی نو، دانشجویان را به بهره گرفتن هر چه بیشتر از این دوره فراخواند و اظهار امیدواری کرد که در پایان این دوره دانشجویان هم با زبان فارسی و هم با ادبیات معاصر آشنایی عمیق‌تری پیدا کنند.

این دوره، هر هفته در روزهای سه‌شنبه در محل مرکز تحقیقات فارسی برگزار می‌شود و بیش از پنجاه تن از دانشجویان زبان فارسی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری زبان فارسی از دانشگاه‌های مختلف هند در آن ثبت نام کرده‌اند. دانشجویان دانشگاه‌های دهلی به صورت حضوری و دانشجویان سایر شهرها به صورت برخط از این دوره استفاده می‌کنند.

انتهای پیام/