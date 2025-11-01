اختتامیه چهارمین جشنواره همام برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی همام تهران با قرائت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در برج میلاد برگزار شد.

در این مراسم محمدرضا مشهدی دبیر جشنواره همام ضمن تشکر از تمام کسانیکه دغدغه مندانه در کنار شرکت کنندگان همام بودند گفت: از ابتدا علاقمند بودیم این جشنواره مردمی باشد و خوشبختانه همین مسیر نیز طی شده است. هنری که در همام خلق شد ناشی از اعجاز عارفانه هنرمندان و برگرفته از قدرت الهی است.

مشهدی اعلام کرد در این دوره ۴۳۰ هنرمند از ۲۰ استان در بخش ملی و ۱۴ هنرمند از ۱۴ کشور در حوزه یین الملل حضور داشتند.

مشهدی در ادامه گفت: معتقدیم اختتامیه همام پایان نمایش آثار و آغاز پیگیری مطالبات هنرمندان در حوزه‌های مختلف است و ما تحقق قول‌هایی که توسط ۱۰ بنگاه اقتصادی بخش خصوصی داده شده را پیگیری می‌کنیم.

وی خطاب به هنرمندان شرکت کننده در همام گفت: نمایشگاه همام صرفا بستری برای بروز و ظهور شماست؛ اگر مسئولی آمد و از اثر شما بازدید نکرد، به این معنا نیست که شما دیده نشده‌اید؛ از این پس پیگیری کارهای شما بر عهده ماست و حتما همه هنرمندان از حمایت‌هایی که قول داده شده، بهره‌مند خواهند شد.

دبیر جشنواره همام همچنین گفت: تقریبا همه آثار به فروش رسیده است و نهایتا تا ۲۰ آبان شرایط فروش آثار به هنرمندان اعلام خواهد شد. در بخش بین‌الملل نیز با توجه به تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با کشورهای ژاپن، اسپانیا و ازبکستان نمایش آثار در این کشورها را خواهیم داشت و تلاش می‌کنیم نمایشگاهی خارج از کشور نیز برپا کنیم، شرایط حضور در این نمایشگاه‌ها از طریق سایت همام اعلام می‌شود.

اجرای دو کار موسیقیایی همراه با زبان اشاره بخش دیگر این مراسم اختتامیه بود و سپس با پخش مستندی از مرحوم فرشچیان یاد این استاد شهیر کشورمان گرامی داشته شد.

جوایز بخش استاد فرشچیان با حضور سیدمحمدجواد شوشتری، رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره همام؛ سیدمهدی شجاعی و محمدرضا مشهدی به مهدیه کاظمی، رحیم عظیمی، مهسا حاجی محمدی و مرجانه بزمی اهدا شد.

جوایز بخش ایران نیز توسط سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، نصیری، مدیرکل بهزیستی استان تهران به مرجان نصرآبادی، طاهره فتاح، عماد غلامی، مرضیه داورانی میرزایی، محمدرضا حسینی، فروغ رفعتی و زینب نوروزی اهدا شد.

مستندی نیز از هنرمند نقاش کشورمان رضا بانگیز پخش و با حضور این هنرمند ارزشمند کشورمان از وی تجلیل شد

در بخش دیگر این مراسم مریم جلالی، معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی نیز اعلام کرد: همام تجلی انسان بودن ورای محدودیت‌های جسمی و ذهنی است. ما نشان صنایع دستی را به کسانی اهدا می‌کنیم که با وجود اینکه خودشان هنرمند نیستند بیشترین خدمت را به هنر صنایع دستی ایران کرده باشند که امروز این نشان را به سید محمد جواد شوشتری اهدا می‌کنیم که در ادامه نشان صنایع دستی به سیدمحمدجواد شوشتری اهدا شد.

بانگیز نیز گفت: به شما فرشتگان بی‌بال ادای احترام می‌کنم. من نیز فرشته‌ای مانند شما داشتم که بی‌بال پرواز کرد.

در ادامه مستندی از حسین نوری، هنرمند نقاش کشورمان که با دهان نقاشی می‌کند پخش و از وی تقدیر شد

در بخش دیگر این مراسم از پژمان بازغی و مهدی فخیم‌زاده نیز تقدیر شد.

مستندی از طاهر شیخ الحکمایی، مجسمه‌ساز کشورمان نیز پخش و از این هنرمند تجلیل شد.

شهرام گیل‌آبادی، رئیس هیئت داوران نیز بیانیه هیئت داوران را قرائت کرد و از راه‌اندازی آکادمی همام خبر داد. از مهندس باقری، فعال اقتصادی که از فرهنگ و هنر حمایت می‌کند و برای تهیه ویلچر هنرمندان قول مساعد داد نیز تقدیر شد. مشهدی نیز اعلام کرد: توسط حامیان همام، با هدف اشتغال‌زایی چک‌هایی در وجه هنرمندان صادر شده که به زودی به دست آن‌ها خواهد رسید.

در بخش کودکان و نوجوانان به عماد غلامی، مرسانا ذبیحی، مرضیه حاج‌علی، زهرا آشکاران، آیسان خدایی، سالار ربوبی و هومینا بازجو جوایز نفرات برتر اهدا شد.

در ادامه تقدیر از هنرمندان جانباز حسین نیک‌طلب، مهراد هاشمی‌نژاد و محمد شریعت‌مداری صورت گرفت. هنرمندان برتر صنایع دستی مائده اخوان، جمیله اسحاق زهی، فاطمه ساعدی، سمیه قاسمی و سارا یاقوتی نیز به عنوان نفرات برتر جوایز خود را دریافت کردند.

در بخش موسیقی نیز وحید ملازاده، رامین نیک‌پور، مائده نوروزی، علی حضرتی، فاطمه زارعی، حدیث‌پور رئیس و میلاد قربانی هنده‌خاله به عنوان نفرات برتر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند

در بخش بین‌الملل نیز از هنرمندان برتر: سیدمحمدحسن از هند، جیپریل از نیجریه، محمدحسین جعفری از افغانستان، سردار علم از پاکستان، جاسول جومای از ازبکستان، ایزاک از روسیه، بهروز زبیرف از تاجیکستان، خوان توره از اسپانیا، آندره باویسکی از بلاروس، کیسامادیوف از قرقیزستان و ویکتوریویچ تجلیل شد.

مدال جشنواره به هومن نصیری که میهمان این دوره از جشنواره بود، اهدا شد.

از غلامرضا عربی، هنرمند کشورمان که سال‌هاست در عرصه تئاتر نابینایان فعالیت کرده و روش جدیدی برای کارگردان تئاتر معلولان ابداع کرده نیز تقدیر به عمل آمد.

از دو هنرمند ارمنستانی نیز که در ایران حضور نداشتند اما آثار آن‌ها برگزیده شده بود تقدیر به عمل آمد و هدیه آن‌ها به نماینده‌شان اهدا شد.

محسن کلهری بیجاری، نصرت کرمانی و حوریه بشیری برترین‌های رشته هنرهای تجسمی بخش عکاسی بودند که معرفی و تقدیر شدند.

در بخش نقاشی نیز علیرضا روحانی جایزه ویژه بخش نقاشی را گرفت و زهرا محمدی، امین طلایی، الهه نورانی، زهره اعتضادالسلطنه، فاطمه اصغری، مریم فکورنیا، فرناز فرازی و حجت‌الله صفی‌منش به عنوان نفرات برتر جوایز خود را دریافت کردند.

محمد شریعت‌مداری، سیدعیسی شبیری، صمد سوری، مهتاب قنبری‌راد، فاطمه رستمی پوریا و سارا رنجکش برترین‌های بخش خوشنویسی بودند که جوایز خود را دریافت کردند.

برگزیدگان بخش گرافیک نیز شامل مینا باقری، لیلا مهرور، مینا تهرانی، فاطمه اصغری، ساناز رضایی، الهام گهرآبادی فراهانی و شهلا باقری بودند.

در بخش مجسمه‌سازی به هنرمندان، گلعلی افشاری، رضا احمدی، عبدالخالق شاهرخی و علی‌اکبر رحیمیان چالشتری جوایز همام اهدا شد.

در بخش برگزیدگان آرای مردمی رتبه اول با کسب شش هزار و ۲۳۵ رأی به نگین مهدوی اهدا شد.

رتبه اول بخش موسیقی با دو هزار و ۴۶ رای به حدیث پوررئیسی رسید.

رتبه اول بخش هنرهای تجسمی با کسب چهار هزار و ۳۸۷ رأی به متین بشیری رسید.

در بخش پایانی جوایز نیز لوح تقدیر و نشان زرین همام به هنرمندانی که در دوره‌های قبلی حضور موثر داشتند اهدا شد.

این مراسم با اجرای زنده محمد علیزاده به پایان رسید.

انتهای پیام/