«رویاباف و قاضی» اکران آنلاین میشود
مستند «رویاباف و قاضی» که تاکنون اکران سینمایی نشده است، از چهارشنبه اکران آنلاین خود را آغاز میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم، مستند بلند «رویاباف و قاضی» ساخته حسام اسلامی مستندساز مطرح ایرانی از چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ اکران آنلاین خود را در پلتفرم هاشور آغاز میکند.
این فیلم پیش از این در سینما اکران نشده و اولین اکران خود را به شکل آنلاین و در هاشور خواهد داشت.
در توضیح این مستند ۷۹ دقیقهای آمده است: مهدی و گروهش سالهاست هر چه را در زندگی داشتهاند صرف جستوجو برای یافتن گنج کردهاند، حالا با ورود یک فیلمساز به جمعشان، آنها بیشتر از همیشه خود را به رویایشان نزدیک میبینند.
عوامل مستند «رویاباف و قاضی» عبارتند از نویسنده و کارگردان: حسام اسلامی، فیلمبردار: حامد حسینی سنگری، تدوین: افسانه سالاری، صداگذار: مهرشاد ملکوتی، صدابردار: مهدی جبینشناس، موسیقی: یونس اسکندری، تهیهکننده: حسام اسلامی، ایتن دوریکو، مدیر اکران: نغمه دانش آشتیانی، مدیر روابط عمومی: محمد کفیلی.
حسام اسلامی، پیشتر مستندهای «فرار از قصر»، «پروژه ازدواج»، «متهمین دایره بیستم» و… را تهیهکنندگی و کارگردانی کرده است.