هجدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان به پایان رسید/معرفی برگزیدگان

به گزارش ایلنا، آیین اختتامیه هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی صبح امروز ۸ آبان با حضور مسئولین و هنرمندان شرکت‌کننده در این رویداد در سالن شهید سپهد قاسم سلیمانی برگزار شد.

در این مراسم امید کریمیان نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی، نژاد جهانی فرماندار مریوان، محمد کرم‌اللهی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی، زهرا نوع‌پرست مدیرکل توان‌بخشی، آموزشی و حرفه‌ای سازمان بهزیستی کشور، سعید اسدی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی و هنرمندانی همچون مهدی حاجیان، محمد لارتی، مجید امرایی، سامان خلیلیان، فرزان دلفانی و … حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم سید فاتح بادپروا دبیر هجدهمین جشنواره بین‌المللی مریوان گفت:

من اینجا هستم به احترام شما تماشاگران فهیم و تلاش گذشتگان. به احترام مریوان دست بزنید، چون ما با هم زیبا هستیم و این با هم بودن را ادامه خواهیم داد تا سربلندی مریوان و ایران عزیزمان.

بخش «فراگیر» در جشنواره تئاتر خیابانی مریوان پررنگ‌تر می‌شود

وی با قدردانی از همکاران جشنواره و اشاره به اضافه شدن «بخش فراگیر» ویژه هنرمندان دارای معلولیت افزود: می‌خواهیم این بخش پررنگ‌تر از همیشه باشد. نگاه به معلولان نباید خیرخواهانه باشد بلکه می‌بایست نگاه به انسان‌های خلاق باشد.

یاد هنرمندان درگذشته گرامی داشته شد

در بخش دیگری از مراسم، یاد و خاطره هنرمندان تئاتر که از سال گذشته تا امسال دار فانی را وداع گفتند، گرامی داشته شد؛ از جمله باقر رمضان‌زاده کارگردان و سرپرست گروه تئاتر صدف میناب، بهاره زاهد دوست کارگردان و بازیگر تئاتر، حیدر رضایی رئیس انجمن نمایش شهرستان دهلران، منصور ایمانی مدیرکل اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های گیلان و کردستان و سامان کریمی تهیه‌کننده و بازیگر تئاتر مریوان.

روایت برگزاری اولین جلسه ستاد جشنواره مریوان در جنگ ۱۲ روزه

در ادامه نژاد جهانی فرماندار مریوان نیز در سخنانی ضمن گرامیداشت یاد ۵۳۳۶ شهید استان کردستان گفت: تشکر اصلی من از سه گروه ویژه است؛ هنرمندان پشت و جلوی صحنه، جامعه رسانه‌ای و تماشاگران هنرهای نمایشی. ما مریوانی‌ها از بهترین مخاطبان هنر در کشور هستیم و افتخار می‌کنم که تسهیل‌گر برگزاری این جشنواره بودیم. صاحبان اصلی جشنواره، شما هنرمندان هستید.

وی با اشاره به شرایط ویژه برگزاری جشنواره امسال افزود: اولین جلسه ستاد برگزاری جشنواره در دوران جنگ ۱۲ روزه برگزار شد. گفتیم با وجود همه دشواری‌ها، جشنواره را برگزار می‌کنیم، چون همه رخدادها باید در هنر بازتاب یابد. اگر تسلیم هیجانات جنگ می‌شدیم، امسال را از دست می‌دادیم. پشت این برگزاری، عزم و اراده‌ای جدی بود که باید قدرش را دانست.

وی تصریح کرد: این جشنواره پس از ۸ دوره صحنه‌ای و ۱۸ دوره خیابانی تنها یک‌بار برگزار نشده است و امروز به بلوغ هنری رسیده‌ایم. انتظار داریم در ادامه، جشنواره به سمت رویدادهای متعاقب فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حرکت کند و در نمادسازی‌های اجتماعی و کاهش آسیب‌ها نقش‌آفرین باشد.

فرماندار مریوان در پایان خاطرنشان کرد: تنها عرصه‌ای که تفاوت‌های جغرافیایی، فرهنگی و نژادی را نمی‌فهمد، هنر است؛ چراکه هنر زبان مشترک همه انسان‌ها و بستر اشتراک تفاوت‌هاست. این پیام در بسیاری از اجراهای جشنواره، از جمله نمایش «رستاخیز» به‌خوبی نمایان بود.

برگزیدگان بخش ایثار

در بیانیه هیات داوران این بخش متشکل از سعید نجفیان، محسن سلیمانی فارسان و حامد شفیع‌خواه آمده است:

وقتی صحنه به وسعت مستضعفین خاک می‌شود یعنی گلواژه‌های ایمان، جهاد، مقاومت و ایثار بر گستره تعهد زمین و زمینیان افشانده شود تا در بهار جان‌ها بر شاخسارهای بلند و مقاوم، شکوهمند بشکفد.

ایثار یعنی بذل بی‌منت و عاشقانه جان در راه آرمان در مسیر خون‌رنگ ستاندن حق خدا و خلق خدا از ظالمان مستکبر جهان.

جایزه نخست به نمایش «آن سوی سکوت» به کارگردانی یاسر میرحمیدی از استان گیلان اهدا شد. همچنین نمایش «حنان» به کارگردانی افشین خدری از سنندج رتبه دوم را از آن خود کرد و نمایش «مرثیه خان» به کارگردانی جمشید خسروی حائز رتبه سوم شد.

همچنین هیات داوران جهت حمایت بیشتر از این آثار، نمایش «آن سوی سکوت» از استان گیلان را به جشنواره ملی تئاتر ایثار و نمایش «حنان» از استان کردستان را به جشنواره سودای عشق معرفی کرد.

رضا مردانی مدیرکل دفتر هنرهای نمایشی، کردستان را سرزمین اصالت، فرهنگ و تمدن دانست و گفت: بن‌مایه تمام این واژه‌ها در شهرستان مریوان و در این جشنواره نمود یافته است.

یاد همه عزیزانی را گرامی می‌دارم که در طول هجده سال تلاش کردند تا این جشنواره به این جایگاه برسد. ضلع هنری و تمدنی این استان، ریشه در مردمی دارد که زبانشان، زبان دیپلماسی هنری است.

وی با اشاره به نقش سه‌گانه فعالان این رویداد افزود: در این جشنواره سه ضلع فعال و کوشا داشتیم؛ نخست دبیر و دبیرخانه، دوم مدیران و سوم مردم هنردوست استان کردستان. همه این عوامل سبب شدند این رخداد فرهنگی تداوم پیدا کند و هر سال پویاتر از قبل برگزار شود.

مردانی در بخش دیگری از سخنان خود به مفهوم «شانو» اشاره کرد و گفت: کلمه شانو در زبان کردی به معنای تئاتر است و همین واژه نشان می‌دهد تئاتر در رگ و ریشه مردم این شهر جریان دارد. مریوان به‌حق، شهر تئاتر ایران است.

مدیرکل دفتر هنرهای نمایشی با اشاره به برنامه‌ریزی برای دوره آینده جشنواره تصریح کرد:

قصد داشتم دبیر سال آینده را همین امروز معرفی کنم، اما همکارانم توصیه کردند با تأمل و بررسی بیشتر اقدام کنیم. با این حال، دبیرخانه از فردا فعالیت خود را آغاز خواهد کرد تا در روند برگزاری جشنواره تأخیر نداشته باشیم. تلاش می‌کنیم ظرف دو ماه آینده دبیر نوزدهمین دوره مشخص شود.

جشنواره تئاتر خیابانی فرصتی برای معرفی زیبایی‌های منطقه است

امید کریمیان نماینده شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی در مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان ضمن قدردانی از دبیر جشنواره و هنرمندان شرکت‌کننده گفت: مریوان شهر ادب، فرهنگ و اصالت است و خوشحالیم که توانستیم از رهگذر این جشنواره، هم شهر مریوان، هم روستای لک‌لک‌ها و دیگر بخش‌های این شهرستان را به‌خوبی معرفی کنیم. کارهای زیبایی که برای مردم نجیب مریوان و سروآباد انجام دادید، شایسته تقدیر است.

وی با تأکید بر اینکه برگزاری چنین رویدادهایی نقش مهمی در توسعه فرهنگی و گردشگری منطقه دارد، افزود: امیدواریم جشنواره تئاتر خیابانی مریوان همچنان با همین کیفیت و شور ادامه پیدا کند و موجب ارتقای نشاط اجتماعی و فرهنگی مردم این خطه شود.

برگزیدگان بخش پژوهش

در مقطع دکتری، میلاد حسن‌نیا شایسته تقدیر شناخته شد و لوح افتخار و جایزه نقدی دریافت کرد.

رحیم عبدالرحیم‌زاده از کردستان نیز عنوان رتبه برتر را کسب کرد و دیپلم افتخار و جایزه نقدی به او اهدا شد. در مقطع کارشناسی ارشد، به دلیل نبود پایان‌نامه شایسته رتبه برتر، جوایز بدون اولویت به چهار پژوهشگر اهدا شد: میلاد مولوی، فاطمه رادمنش، بیان احمدی و لقمان قادری.

در این مراسم همچنین از مهدی حاجیان، امیرحسین شفیعی و سلام نباتی تجلیل به عمل آمد.

همچنین در بخش «فراگیر» نیز نمایش «شهر کوچولوها» به کارگردانی سیدمهرداد کاووسی و نمایش «پاپیون قرمز» به کارگردانی محمد زارع‌زاده تقدیر شد.

مدیرکل توان‌بخشی، آموزشی و حرفه‌ای سازمان بهزیستی کشور بدون اولویت به تمام هنرمندان معلول شرکت‌کننده در جشنواره مبلغ ۱۰ میلیون تومان اهدا کرد.

فرماندار مریوان نیز مبلغ ۱۰ میلیون تومان به هنرمندان معلول شرکت‌کننده در این دوره اهدا کرد.

برگزیدگان بخش نشتیمان

طراحی فضا: جلیل ایزدیار برای نمایش «فایو ۵» از سروآباد مورد تقدیر قرار گرفت.

بازیگری: از فاطمه مرادی برای نمایش «آهوی وحشی» از استان خوزستان تقدیر به عمل آمد.

طرح و ایده: سعید ذبیحی برای نمایش «حکایت و سنگ» از استان کرمانشاه تقدیر شد.

کارگردانی: از کیانوش فتاحی نمایش «مسیر» از بوکان تقدیر به عمل آمد.

نمایش برگزیده: همچنین دیپلم افتخار به نمایش «مسیر» به کارگردانی کیانوش فتاحی اهدا شد.

هیات داوران پیشنهاد داد نمایش «مسیر» قابلیت حضور و اجرا در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر دارد.

برگزیدگان بخش ویژه

نمایش «رستاخیز» به کارگردانی مختار محمدی به عنوان اثر ویژه به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد بعثت پیامبر اعظم (ص) معرفی شد.

نمایش «۵۵۳۶ ستاره» به کارگردانی مالک آبسالان نیز به عنوان اثر ویژه دوم این بخش تقدیر شد.

برگزیدگان بخش کودک و نوجوان و آیینی سنتی

در بخش کودک، نمایش «شهر قصه‌ها» به کارگردانی وریا فلاح از استان کردستان (شهر مریوان) دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی دریافت کرد و به انتخاب هیات داوران به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شد.

نمایش «نبرد تیشتر» به دبیرخانه جشنواره فجر معرفی می‌شود.

بخش موسیقی: موسیقی نمایش «آهوچره» از گیلان (محراب نصرتی و سروش محمد) شایسته تقدیر شناخته شد و جایزه موسیقی برگزیده به نمایش «گلاوژ» از استان کردستان رسید.

بخش طراحی فضا: لوح تقدیر و جایزه نقدی به امیر امینی برای نمایش «بارش» از لاهیجان اهدا شد و دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی به سیدعلی مرتضوی برای طراحی فضای نمایش «آهوچره» از گیلان اختصاص یافت.

جایزه ویژه بازیگری بخش آیینی و سنتی به فرید رحیمی، بازیگر نمایش «گلاوژ» از سنندج تعلق گرفت.

در بخش تحقیق و پژوهش، بهمن صادق‌حسنی برای نمایش «آهوچره» از گیلان مورد تقدیر قرار گرفت و جایزه برگزیده به نمایش «نوروز دریا» از هرمزگان (شهر میناب) اهدا شد.

در کارگردانی، حسن سبحانی مینابی برای نمایش «نوروز دریا» از هرمزگان شایسته تقدیر شناخته شد و دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی به آرزو علیپور برای کارگردانی نمایش «بارش» از لاهیجان تعلق گرفت.

نمایش «بارش» به عنوان نمایش برگزیده بخش آیینی سنتی معرفی شد و نمایش «گلاوژ» نیز به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر پیشنهاد شد.

برگزیدگان بخش دیگرگونه‌ها

تندیس، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش به نمایش «یک خودآگاه مسرور» به کارگردانی سعید ارغوانی اهدا شد.

برگزیدگان بخش آزاد

در این بخش لوح تقدیر و جایزه نقدی طراحی پوستر و بروشور به حامد حسنی برای نمایش «پرواز» از سقز رسید و تندیس و دیپلم افتخار این بخش به امین علینیای قزوینی برای طراحی نمایش «ته این قصه» تعلق گرفت.

در طراحی فضا، از امین رجب‌پور برای نمایش «ته این قصه» از قزوین و امیر امینی برای نمایش «انسان خطای آخر» از لاهیجان تقدیر شد. تندیس و جایزه اصلی به طراحان نمایش «حنان»، فراز کاظمی و عبدالله‌زاده از سنندج اختصاص یافت.

در بخش طراحی لباس، آرزو علیپور برای نمایش «انسان خطای آخر» و فرشته کریمی برای نمایش «پرواز» تقدیر شدند و جایزه برگزیده به اژین عبدالله‌زاده برای نمایش «حنان» از سنندج تعلق گرفت.

در بخش موسیقی، اراد دانش برای نمایش «ته این قصه» از قزوین تقدیر شد و علی اسماعیلی برای موسیقی نمایش «جان برای نان» تندیس و دیپلم افتخار دریافت کرد.

اسماعیلی هنگام دریافت جایزه گفت: موسیقی برای همه شادی است، اما برای من بغض است. این جایزه را تقدیم می‌کنم به بچه‌های کم‌سن بلوچستان که پشت ماشین‌های سوخت می‌سوزند و کودکان کرد که به جای مدرسه، بار کولبری بر دوش می‌کشند.

در بخش طرح و ایده، از امیر رجب‌پور برای نمایش «ته این قصه» از قزوین و آرزو علیپور برای نمایش «انسان خطای آخر» از لاهیجان تقدیر شد.

تندیس این بخش به آرام پزشکیان و افشین خدری برای نمایش «حنان» از سنندج تعلق گرفت.

در بخش کارگردانی، لوح تقدیر و جایزه نقدی به امیر امینی برای نمایش «انسان خطای آخر» از لاهیجان اهدا شد و تندیس و دیپلم افتخار به افشین خدری برای کارگردانی نمایش «حنان» از سنندج رسید.

در بخش بازیگری زن، از الهام برزگر برای نمایش «ته این قصه» از قزوین، یسرا ناصحی‌پور برای نمایش «ژن کلاسیکو» از زاهدان و ارینا مفاخری برای نمایش «پرواز» تقدیر شد. تندیس و جایزه اصلی بازیگری زن به رژین فضلی، بازیگر نمایش «حنان» از سنندج اختصاص یافت.

در بخش بازیگری مرد، از رسول احمدی برای نمایش «گودو در انتظار» از مریوان و امیر رجب‌پور برای نمایش «ته این قصه» از قزوین تقدیر شد. تندیس و جایزه اصلی این بخش به کیوان آذرخش برای بازی در نمایش «حنان» از سنندج تعلق گرفت.

در پایان، هیات داوران اعلام کرد که نمایش‌های «حنان» از سنندج، «انسان خطای آخر» از لاهیجان، «ته این قصه» از قزوین و «پرواز» از سقز به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی می‌شوند.

