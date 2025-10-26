خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر ارشاد به جشنواره تئاتر خیابانی مریوان پیام داد

وزیر ارشاد به جشنواره تئاتر خیابانی مریوان پیام داد
کد خبر : 1705394
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به هجدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های خیابانی مریوان، گفت: تئاتر خیابانی، به عنوان هنری زنده و مردمی، آیینه‌ای تمام‌نما از واقعیت‌های زندگی ماست. این هنر متعهد، با نگاهی عمیق و تأمل‌برانگیز، مخاطب را به اندیشیدن فرامی‌خواند و راهکارهایی نوین برای مسائل پیچیدۀ امروزی پیش رو می‌نهد.

به گزارش ایلنا به نقل از  مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت آغاز جشنواره تئاتر خیابانی مریوان متنی را منتشر کرد. 

 متن پیام سیدعباس صالحی به شرح زیر است: 

هجدهمین جشنوارۀ بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان را به هنرمندان خلاق، دست‌اندرکاران پرتلاش و مردم فرهنگ‌دوست استان کردستان و به‌ویژه شهر مریوان صمیمانه تبریک می‌گویم. 

تئاتر خیابانی، به عنوان هنری زنده و مردمی، آیینه‌ای تمام‌نما از واقعیت‌های زندگی ماست. این هنر متعهد، با نگاهی عمیق و تأمل‌برانگیز، مخاطب را به اندیشیدن فرامی‌خواند و راهکارهایی نوین برای مسائل پیچیدۀ امروزی پیش رو می‌نهد. 

از رهگذر این جریان پویا، تعامل و تبادل اندیشه و تجربه‌های نوین شکل می‌گیرد. گفت‌وگوی فرهنگی میان هنرمندان از اقوام و ملل مختلف، بستری برای رشد و شکوفایی ایده‌های بدیع فراهم می‌سازد و دانش تئاتر را غنا می‌بخشد. 

این جشنواره، نماد روشنی از همزیستی فرهنگ‌ها و هنرهای بومی در سایۀ وحدت ملی است. 

این پیوند هنری، در مقیاسی بزرگ‌تر به توسعۀ گردشگری و کمک به رونق اقتصادی منجر می‌شود. 

با جلب توجه علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر، چرخ‌های اقتصاد منطقه به حرکت درمی‌آید و فرصت‌های شغلی جدیدی برای جامعۀ محلی ایجاد می‌گردد. این رویداد هنری، ظرفیتی بی‌نظیر برای معرفی جلوه‌های فرهنگی استان کردستان و تقویت اقتصاد خلاق است. 

امیدوارم این جشنواره، با ایجاد فضایی سرشار از امید و نشاط، گامی بلند در راستای تقویت همدلی و مشارکت مردمی بردارد و همچون گذشته، پیام‌آور صلح، دوستی و پیشرفت برای تمامی ایرانیان باشد. 

برای همۀ هنرمندان و دست‌اندرکاران این رویداد بین‌المللی آرزوی توفیق دارم. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ