وزیر ارشاد به جشنواره تئاتر خیابانی مریوان پیام داد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به هجدهمین جشنواره بینالمللی نمایشهای خیابانی مریوان، گفت: تئاتر خیابانی، به عنوان هنری زنده و مردمی، آیینهای تمامنما از واقعیتهای زندگی ماست. این هنر متعهد، با نگاهی عمیق و تأملبرانگیز، مخاطب را به اندیشیدن فرامیخواند و راهکارهایی نوین برای مسائل پیچیدۀ امروزی پیش رو مینهد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت آغاز جشنواره تئاتر خیابانی مریوان متنی را منتشر کرد.
متن پیام سیدعباس صالحی به شرح زیر است:
هجدهمین جشنوارۀ بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان را به هنرمندان خلاق، دستاندرکاران پرتلاش و مردم فرهنگدوست استان کردستان و بهویژه شهر مریوان صمیمانه تبریک میگویم.
تئاتر خیابانی، به عنوان هنری زنده و مردمی، آیینهای تمامنما از واقعیتهای زندگی ماست. این هنر متعهد، با نگاهی عمیق و تأملبرانگیز، مخاطب را به اندیشیدن فرامیخواند و راهکارهایی نوین برای مسائل پیچیدۀ امروزی پیش رو مینهد.
از رهگذر این جریان پویا، تعامل و تبادل اندیشه و تجربههای نوین شکل میگیرد. گفتوگوی فرهنگی میان هنرمندان از اقوام و ملل مختلف، بستری برای رشد و شکوفایی ایدههای بدیع فراهم میسازد و دانش تئاتر را غنا میبخشد.
این جشنواره، نماد روشنی از همزیستی فرهنگها و هنرهای بومی در سایۀ وحدت ملی است.
این پیوند هنری، در مقیاسی بزرگتر به توسعۀ گردشگری و کمک به رونق اقتصادی منجر میشود.
با جلب توجه علاقهمندان به فرهنگ و هنر، چرخهای اقتصاد منطقه به حرکت درمیآید و فرصتهای شغلی جدیدی برای جامعۀ محلی ایجاد میگردد. این رویداد هنری، ظرفیتی بینظیر برای معرفی جلوههای فرهنگی استان کردستان و تقویت اقتصاد خلاق است.
امیدوارم این جشنواره، با ایجاد فضایی سرشار از امید و نشاط، گامی بلند در راستای تقویت همدلی و مشارکت مردمی بردارد و همچون گذشته، پیامآور صلح، دوستی و پیشرفت برای تمامی ایرانیان باشد.
برای همۀ هنرمندان و دستاندرکاران این رویداد بینالمللی آرزوی توفیق دارم.