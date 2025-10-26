خبرگزاری کار ایران
اکران و نقد و بررسی انیمیشن‌های «نژا ۱» و «نژا ۲» در باغ کتاب
فصل دوم رویداد سینمایی «نقد و تماشا» با اکران، نقد و بررسی انیمیشن‌های پرفروش «نژا» در تاریخ ۸ و ۹ آبان ۱۴۰۴، در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، فصل دوم رویداد سینمایی «نقد و تماشا» با اکران، نقد و بررسی انیمیشن‌های پرفروش «نژا» در تاریخ ۸ و ۹ آبان ۱۴۰۴، در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود. در این رویداد که در دو شب متوالی برگزار می‌شود، انیمیشن‌های نژا۱ و نژا۲ در سانس ساعت ۱۹ سالن ۸ پردیس سینمایی باغ کتاب تهران اکران می‌شوند.
در این رویداد هنری، علاوه‌بر اکران این انیمیشن‌ها، به نقد و بررسی این دو انیمیشن مهم سینمای امروز هم پرداخته خواهد شد.

مجموعه‌رویداد «نقد و تماشا» شامل اکران موضوعی بهترین فیلم‌ها و انیمیشن‌های جهان همراه با برگزاری جلسه‌ی نقد و بررسی این آثار است. فصل نخست این رویداد با اکران و نقد شاهکارهای «هایائو میازاکی» با استقبال دوستداران انیمیشن برگزار شده بود و اینک فصل دوم این رویداد را مجله‌ی میدان آزادی با همکاری باغ کتاب تهران برگزار می‌کند.

گفتنی‌ست فرایند فروش بلیط این رویداد آغاز شده است و علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و تهیه بلیط می‌توانند به وبسایت رویدادهای مجله میدان آزادی با نشانی (https://event.azadisq.com) مراجعه کنند.

