عملیات اجرایی یادمان زندهیاد امیرهوشنگ ابتهاج در رشت آغاز شد
کلنگ عملیات اجرایی ساخت یادمان زندهیاد «امیرهوشنگ ابتهاج» ملقب به سایه با حضور نماینده عالی دولت در گیلان بر زمین زده شد.
به گزارش ایلنا، کلنگ عملیات اجرایی ساخت یادمان زندهیاد «امیرهوشنگ ابتهاج» ملقب به سایه با حضور نماینده عالی دولت در گیلان بر زمین زده شد.
آیین آغاز عملیات اجرایی ساخت یادمان صبح امروز با حضور هادی حقشناس و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، مسئولان فرهنگی، هنرمندان و خانواده آن شاعر بزرگ در رشت برگزار شد.
حقشناس در این آیین با قدردانی از دستاندرکاران طراحی و اجرای این اثر فرهنگی اظهار کرد: احداث یادمان سایه اقدامی ارزشمند و فاخر در پاسداشت یکی از چهرههای ماندگار ادب فارسی و افتخارات فرهنگی گیلان است.
او با یاد از مفاخر برجسته استان از جمله زندهیاد احمد سمیعی گیلانی، دکتر محمد معین، کیومرث صابری و دکتر آذر اندامی بیان کرد: گیلان مهد مفاخر فرهنگی و علمی بزرگی است که هر یک از آنان بخش مهمی از هویت و غنای فرهنگی ایران را رقم زدهاند.
حقشناس با تاکید بر حفظ و ماندگاری آثار هنرمندان فاخر گیلانی تصریح کرد: آثار فرهنگی و ادبی برخلاف بناهای مادی و فیزیکی، ماندگار و الهامبخشاند، همانگونه که نامهایی چون حافظ، سعدی، مولانا و سایه در حافظه تاریخی ملت ایران جاودانه شدهاند.
او با اشاره به طراحی این اثر توسط فرزند زندهیاد سایه، ابراز امیدواری کرد: یادمان این شاعر نامدار به زیباترین شکل ممکن اجرایی و تلاش برآن باشد در ششم اسفندماه، همزمان با سالروز تولد استاد ابتهاج، مراسم گرامیداشت او در محل یادمان برگزار شود.