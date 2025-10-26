به گزارش ایلنا، جواد مولانیا که سال جاری نمایش «بتهوون» را روی صحنه برده بود، در جدیدترین فعالیت تئاتری خود به سراغ نمایشنامه «مکبث» اثر ویلیام شکسپیر رفته است.

وی قصد دارد در مقام کارگردان و بازیگر این اثر نمایشی را از ۸ آبان در کُرباکس پردیس تئاتر و موسیقی دکُر روی صحنه ببرد.

سپهر صاحبی و حامد اکبری تهیه‌کنندگان «مکبث» هستند.

گیلدا ویشکی نیز که پیش از این و در نمایش «خبری از او نیست» تجربه همکاری با مولانیا را داشته، در این اثر نمایشی به ایفای نقش می‌پردازد.

کیانا هویدا، مهدی اذعانی، سورنا محبی، محمد ده‌مولایی، آرسام فیروزی، هستی عرش، سوگند قریشی، ستایش ابراهیمی، مریم اسدی، امین ناطقی، دیگر بازیگران نمایش «مکبث» هستند.

فروش بلیت این اثر نمایشی نیز از طریق سایت تیوال انجام می‌شود.

