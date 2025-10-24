چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم اختتامیه چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، با قرائت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در زمین تنیس مجموعه ایران‌مال برگزار شد.

در ابتدای این مراسم بهروز شعیبی به دعوت فرزاد حسنی مجری مراسم روی صحنه آمد و اظهار کرد: به رسم ادب به همه حضار خوش آمد می‌گویم و از فیلمسازان جوان حاضر در جشنواره که باعث شور و هیجان این دوره شدند تشکر می‌کنم. صاحبان این جشنواره فیلم‌سازان هستند و اختتامیه این دوره هم‌زمان با آغاز سال جدید برای سینمای کوتاه خواهد بود.

معرفی برگزیدگان جشنواره ملی عکس خانواده ایرانی

سپس زهرا بهروز آذر معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، حمید جبلی، سیف‌الله صمدیان و مهدی آشنا برای اهدای جوایز جشنواره ملی عکس خانواده ایرانی روی سن حاضر شدند.

بخش تک عکس؛

لوح برنزی و دویست میلیون ریال جایزه نقدی به سید علی رضویان برای عکس «قالی بیجار» از شهرستان بیجار تعلق گرفت.

لوح نشان نقره‌ای و سیصد میلیون جایزه نقدی به عزیز بابت نژاد برای عکس «دختر شهری» از خرم‌آباد اهدا شد.

لوح طلایی و چهارصد میلیون ریال جایزه نقدی به سید علی حسینی‌فر برای عکس «دختر سبزه به دست» از شهرستان سبزوار اهدا شد.

بخش مجموعه عکس:

در بخش مجموعه عکس لوح جشنواره و جایزه نقدی به مجید حجتی برای عکس «عروسی خوبان» از تهران تعلق گرفت‌.

معرفی برگزیدگان دومین جایزه عکس تهران

در ادامه مراسم اهدای جایزه ، بخش دومین جایزه عکس تهران برگزار شد.

سیامک زمردی مطلق، مهدی آشنا و نادر فوقانی از اعضای هیئت داوران این بخش روی صحنه حاضر شدند.

مدال برنزی و صد میلیون ریال به حمیدرضا هلالی برای عکس «مادر» از نیشابور اهدا شد.

مدال نقره‌ای و مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال به علی آذر برای عکس «بعد از ظهر در پل خواجو» تعلق گرفت.

مدال طلایی و مبلغ دویست میلیون ریال به امیرحسین آرمند برای عکس «داستان عشق» از شهر ساری اهدا شد.

در بخش مجموعه عکس مدال طلایی جشنواره و مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال به اصغر بشارتی برای مجموعه «صید موتو» از قشم اهدا شد.

پخش پیام عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

سید عباس صالحی عنوان کرد: از دوستانی که در این دوره حضور داشتند و موجب رونق جشنواره شدند تشکر می‌کنم. این جشنواره ریشه قابل توجهی در نیم قرن گذشته داشته و بخش مهمی از استعدادهای سینمای ایران از این جشنواره برخاسته‌اند. امسال این جشنواره در شرایطی خاص و پس از دفاع جانانه ملت ایران در جنگ دوازده روزه، در شرایط متفاوتی برگزار شده است.

وی افزود: مردم در فضای خاصی برای وطن و مردم ایستادگی نشان داده‌اند و بخشی از این مقاومت، در این دوره جشنواره در آثار منتخب بخش پویش «وطن به روایت من» خود را نشان داده است. همچنین این دوره به سینمای متفکرانه توجهی خاص نشان داده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: فیلم کوتاه ظرفیت قابل توجهی داشته و نسل جوان فیلمسازان کوتاه با خلاقیت‌های خود میان تفکر و اندیشه نسبتی را برقرار می‌کنند. از همه افرادی که در این جشنواره حضور داشتند و همچنین جوانان عزیز که آینده ساز سینمای ایران هستند سپاسگزارم و از برگزارکنندگان این رویداد، سازمان سینمایی و دبیر محترم تشکر می‌کنم.

در ادامه پس از پخش فیلمی کوتاه از اقدامات آرش رصافی از این پیشکسوت سینمای کوتاه و مدرس سینما با حضور آرمان فیاض، تورج اصلانی، لقمان خالدی، جعفر صانعی‌مقدم، سعید پوراسماعیلی و سهیلا پورمحمدی تقدیر شد.

آرش رصافی در سخنانی اظهار کرد: از همه دوستان حاضر در این مراسم بسیار سپاسگزارم. اگر فعالیتی را صورت دادم بر حسب وظیفه و از اعماق قلب خود انجام دادم و از بهروز شعیبی، مجید توکلی، محمدرسول صادقی و دوستانی که در این کلیپ ابراز لطف کردند بسیار سپاسگزارم.

وی افزود: متاسفم که سینمای ایران دیگر از حضور ناصر تقوایی، داریوش مهرجویی، کیومرث پوراحمد و حتی بهرام بیضایی و امیر نادری خالی است. اما خوشحالم نسل جوان پرانرژی و با استعدادی در سینما حضور دارند که می‌توانند جای خالی این اساتید را در سینمای ایران پر کنند.

رصافی خاطرنشان کرد: حجم فرهنگی که در فیلم کوتاه تولید می‌شود و سرمایه اجتماعی که نزد آنان است در هیچ کجا یافت نمی‌شود و نیاز است تا بیش از پیش به این عرصه بودجه تزریق شود. در طول دوران زندگی من افراد بسیاری به من کمک کرده‌اند و از همسر، فرزند و پدرم بسیار سپاسگزارم که مرا مورد پشتیبانی قرار دادند. همه افرادی که روی سن حاضر هستند از دوستان من هستند و از آن‌ها سپاسگزارم. در تمام دوران فعالیت خود تلاش کردم تا هر چه در توان داشته‌ام را برای کمک به جوانان علاقه‌مند به سینما در سراسر کشور به کار گیرم.

رصافی یادآور شد: فکر کردم شاید آخرین باری باشد تا بتوانم از همه دوستانی که در سی سال گذشته در مراسم اختتامیه این جشنواره از من تشکر کردند، سپاسگزاری کنم. در اتاق من در این سال‌ها روی همه باز بوده اما لازم می‌دانم از دوستانی که در این سال‌ها نتوانسته‌ام از آن‌ها حمایت کنم، حلالیت بطلبم. امیدوارم اتفاق‌های خوبی برای سینمای کوتاه رخ دهد. از صنف فیلم کوتاه و هیئت مدیره سینمای کوتاه بسیار ممنونم و چند سالی است که حتی خالی آن‌ها در جشنواره خالی است و امیدوارم باز هم شاهد همکاری مشترک آن‌ها در برگزاری جشنواره فیلم کوتاه باشیم.

پخش پیام تصویری رئیس‌ سازمان سینمایی

در ادامه پیام تصویری رائد فریدزاده، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی پخش شد.

فریدزاده گفت: جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از جمله مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی و هنری کشور به شمار می‌رود. برگزاری پر رونق و با شکوه این دوره از جشنواره به دلیل حضور یک تیم حرفه‌ای است که از همه آن‌ها ممنون و سپاسگزارم. همچنین از فیلمسازان سینمای کوتاه که با آثار خود باعث رونق این سینما شدند سپاسگزاری می‌کنم. فیلم کوتاه در یک زمان کوتاه و محدود حال خاصی را ایجاد می‌کند که باعث انتقال معنا و فضایی ویژه شده که در آن فکر، اندیشه و گفت‌و‌گو تبادل می‌شود. به تمامی برگزیدگان این رویداد مهم نیز پیشاپیش تبریک می‌گویم.

بخش فیلم‌های کوتاه اقتباسی:

برگزیده سوم: محمد رحمتی برای فیلم های‌کپی

برگزیده دوم: محسن جهانی برای فیلم رادیون

برگزیده اول: صمد قربان زاده برای فیلم آغ باش

فیلم‌های کوتاه پویانمایی:

دیپلم افتخار: سارا علیمرادی برای فیلم مرغ‌سانان

برگ زرین: میرعلی حسینی برای فیلم بی‌ام‌و ۲۰۰۲

فیلم‌های کوتاه تجربی:

بهترین کارگردانی:

لوح افتخار: محمد مستوفی برای فیلم یاشام

برگ زرین: عباس شکوری برای فیلم یادداشت‌های زیرزمینی

بخش فیلمهای کوتاه مستند:

هیأت داوران فیلمی را برای بهترین پژوهش انتخاب نکرد.

بهترین روایت:

لوح افتخار علی‌محمد قاسمی برای فیلم «مامان»

برگ زرین: مریم میری برای فیلم روضه ای برای دفاع

بهترین مستند:

لوح افتخار: هادی ثابت برای فیلم دوتوک

برگ زرین: امیر پذیرفته و حنیف قاسمعلی زاده برای فیلم روبارو

بخش مسابقه سینمای داستانی:

بهترین دستاورد هنری:

برگ زرین و جایزه مشترک به محدث یوسفی و بهروز ارک ‌برای طراحی صحنه و کاراکتر فیلم خداحافظ آشغال

جایزه ‌دوم: محمد دهباشی برای جلوه‌های ویژه میام دنبالت

بهترین صدا:

دیپلم افتخار به امین مسچیان برای فیلم سنگ‌های نجواگر

برگ زرین به حسن سلمانی و امیرحسین قاسمی برای خداحافظ آشغال

بهترین تدوین:

برگ زرین به محمد دهباشی برای فیلم میام دنبالت

بهترین فیلمبرداری:

دیپلم افتخار به آرمین یوسف زاده برای آواز نهنگ شکارچی

برگ زرین به پویان آقابابایی برای تایپیست

بهترین فیلمنامه اقتباسی:

محمد رحمتی برای فیلم های‌کپی

بهترین فیلمنامه:

دیپلم افتخار به محمد حکمی برای فیلم متولد تهران

برگ زرین به مهرداد جلالی برای فیلم انار

جایزه ویژه هیات داوران:

برگ زرین و ۵۰۰ میلیون ریال به فردین انصاری برای فیلم ذره

بهترین کارگردانی:

برگ زرین و مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال به بهمن و بهرام ارک برای فیلم کوتاه خداحافظ آشغال

بهترین فیلم:

تقدیر از مهدی بدرلو، تهیه‌کننده فیلم خداحافظ آشغال

برگ زرین و مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال به محسن اصدق‌پور فیلم کوتاه و زندگی برای همه

بهترین فیلم کوتاه از نگاه ملی

برگ زرین و مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به سجاد مشتاق برای فیلم سرود کلنل

جایزه استعداد نو

لوح افتخار و مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به صورت مشترک به مینا حسینی‌مقدم برای کارگردانی فیلم کوتاه «تاول» و حسین پورخلیلی برای کارگردانی «ته‌باری»

در ادامه فرزاد حسنی، پیام مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی را قزائت کرد.

بهروز شعیبی نیز در پایان این بخش گفت: در بخش فیلم‌های داستانی با دو شگفتی مواجه بودیم. یکی فیلم‌های اول فیلمسازان که آثاری بسیار پخته بودند و دیگری بازیگرهای بسیار خوب که نتایج درخشانی را رقم زدند.

شعیبی ادامه داد: سال آینده در فراخوان چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران تجدید نظر خواهیم کرد و جایزه بازیگری و طراحی صحنه به این رویداد سینمایی اضافه خواهد شد.

دبیر این دوره از جشنواره بیان کرد: انتخاب فیلم‌ها با چالش زیادی همراه بود و با آقای رصافی صحبت‌های بسیاری را صورت دادیم. خوشبختانه فیلم در عرصه سینمای دفاع مقدس فیلم متفاوتی مانند «دفتر شصت برگ» داشتیم. در فیلم کوتاه موضوع‌های مهمی به صورت دقیق مطرح می‌شود. فرزاد رنجبر و مهدی گنجی فیلم‌های خوبی درباره اعتیاد ساخته بودند که به مضامین آن‌ها و این دسته از فیلمسازان افتخار می‌کنیم. به عقیده من هر فیلمسازی که دست به تولید اثر زده و در جشنواره حضور داشته، برنده این جشنواره است.

جایزه هوش مصنوعی

برگ زرین و مبلغ ۵۰۰ دلار به عنوان بهترین فیلم هوش مصنوعی به خوان زابال برای فیلم «دره» از آرژانتین

جایزه بنیاد سینمایی فارابی

جایزه بنیاد سینمایی فارابی به عنوان نهاد ملی سینما از سوی حامد جعفری (مدیرعامل) به هادی نوری برای ساخت فیلم تایپیست اهدا شد. این جایزه مشارکت فارابی در توسعه ایده و ساخت فیلم بلند فیلمساز است.

بهترین فیلم تجربی:

تقدیر ویژه از «مردم اینجا زندگی می‌کنند»

برگ زرین و ۵۰۰ دلار به کلودیا مونکسگارد برای فیلم تجسم یک برش

بخش افق‌های نوظهور:

برگ زرین و ۱۵۰۰ دلار به علی محمد ترحمی برای فیلم سنگ‌های نجواگر

بخش پویانمایی بین‌الملل:

تقدیر ویژه از فیلم «کودکان برزخ»

برگ زرین و ۱۰۰۰ دلار به ناتالیا میرزویان برای فیلم زمستان در مارچ

بخش بهترین مستند بین‌الملل:

برگ زرین و ۱۰۰۰ دلار به ایگور اسکولا برای فیلم نام من نفت است از آذربایجان

بخش بهترین فیلم داستانی بین‌الملل:

برگ زرین و ۱۰۰۰ دلار به کرن ابوکسیمو از چین برای فیلم بائوژدا

جایزه بزرگ جشنواره، ۲۰۰۰ دلار و راهیابی مستقیم به اسکار به مارتین سیگر از شیلی برای فیلم معیار

بهترین فیلم از نگاه تماشاگران:

برگ زرین و ۴۰۰ میلیون ریال به فیلم «خداحافط آشغال» به تهیه‌کنندگی مهدی بدرلو و کارگردانی بهرام و بهرام ارک

انتهای پیام/