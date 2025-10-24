به گزارش ایلنا، «قایق سواری در تهران» که با تهیه‌کنندگی روح‌الله سهرابی و با حمایت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران تولید می‌شود، جدیدترین محصول موسسه تصویر شهر است.

فیلمنامه «قایق سواری در تهران» را پیمان قاسم‌خانی نوشته است و مدیریت فیلمبرداری فیلم را هم آرمان فیاض برعهده دارد. قاسم‌خانی سال‌ها پیش هم با صدرعاملی همکاری داشت و همراه فریدون فرهودی فیلمنامه «دختری با کفش‌های کتانی» را نوشته بود.

نخستین رونمایی از «قایق سواری در تهران» در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود. رسول صدرعاملی کارگردان این فیلم، سال گذشته «زیبا صدایم کن» را در جشنواره فیلم فجر داشت که عنوان بهترین فیلم این رویداد را به دست آورد.

