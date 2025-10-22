ایران مهمان افتخاری نمایشگاه گردشگری آنتالیا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران؛ هفتمین دوره نمایشگاه گردشگری آنتالیا در حالی با حضور گسترده فعالان صنعت گردشگری ترکیه در شهر آنتالیا آغاز به کار کرد که در این دوره نمایشگاه گردشگری ایران به عنوان میهمان افتخاری این رویداد حضور دارد و انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ایران به نمایندگی از فعالان گردشگری ایران در این نمایشگاه حضور فعال دارد.

《حرمت الله رفیعی》رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ایران با اعلام این مطلب افزود:

شهر آنتالیای ترکیه به عنوان قلب گردشگری این کشور با تامین ۳۹ درصد از درآمد گردشگری ترکیه سالیانه میزبان گردشگران زیادی از کشورهای مختلف دنیا است.

او افزود: نمایشگاه گردشگری آنتالیای ترکیه در تاریخ ۳۰ الی ۲ مهر به مدت سه روز و با حضور ۸۰۰ غرفه دار بین المللی در فضایی بالغ بر ۲۵۰۰۰ متر مربع برگزار می شود.

به گفته رفیعی، در این دوره ۱۰۰ کشور و منطقه جهانی به عنوان شرکت کننده و بازدید کننده حضور پیدا کرده اند و و برند گردشگری ایران در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ایران تاکید کرد: شهر آنتالیا و توسعه گردشگری قابل ملاحظه آن می تواند الگو مناسب در توسعه مناطقی چون کیش، قشم و چابهار باشد.

به گفته او،با حضور در این رویداد ضمن معرفی شایسته ایران و مبارزه با تبلیغات ایران هراسی تلاش داریم تا در انتقال دانش روز گردشگری به ایران موثر باشیم.

گفتنی است، در هفتمین رویداد نمایشگاه گردشگری آنتالیا تعداد زیادی از شرکت های گردشگری ایران حضور پیدا کرده اند و جمع کثیری از فعالان برای بازدید از این نمایشگاه به شهر آنتالیا سفر کرده اند.

انتهای پیام/