در بازدید مدیرعامل سینماشهر از شهرستانهای نقده، مهاباد و سردشت مطرح شد؛
مشارکت بخش خصوصی برای احداث سینما
مدیرعامل موسسه سینماشهر با سفر به استان آذربایجان غربی از مراکز فرهنگی و ظرفیتهای سینمایی شهرستانهای نقده، مهاباد و سردشت بازدید کرد و با مدیران فرهنگی استان و مسئولین شهری به گفتگو نشست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، حبیب ایلبیگی مدیرعامل این موسسه سهشنبه ۲۹ مهرماه با سفر به استان آذربایجان غربی از مراکز فرهنگی و ظرفیتهای سینمایی شهرستانهای نقده، مهاباد و سردشت بازدید کرد.
شهرستان نقده نخستین مقصد حبیب ایلبیگی در سفر به استان آذربایجان غربی بود، شهرستانی در جنوب استان که مطابق با آخرین سرشماری صورت گرفته با یکصد و سی هزار نفر جمعیت بهعنوان یکی از شهرستانهای پرجمعیت استان به شمار میرود، سینما فرهنگ و ایران ۲ سینمای قدیمی این شهرستان به شمار میروند که ۲۶ سال از تعطیلی آنها میگذرد؛ و طی این سالها مطالبه مردمی بسیاری برای فعال شدن آنها صورت گرفته بود در همین راستا مدیرعامل موسسه سینماشهر با حضور در این شهرستان و پس از بازدید از مجتمع فرهنگی و ظرفیتهای سینمایی این شهرستان بالای یکصدهزار نفری در جلسهای با حضور معاون هنری و سینمایی اداره کل، شهردار نقده و معاون فرماندار و اعضای شورای شهر پیرامون بازگشایی و مشارکت بخش خصوصی برای تأسیس و احداث سینما به گفتگو پرداخت.
در این جلسه ایلبیگی با اشاره به لزوم احداث سینمای حرفهای در صورت تصویب طرح شهرهای بالای یکصد هزارنفری گفت: با توجه به اینکه شهرستان نقده پیشتر دارای سالن سینما بوده است و از طرفی مطالبه چندین ساله مردم که برآمده از علاقه و اشتیاق برای تماشای فیلمهای روز روی پرده سینما نیز همواره وجود داشته است لذا بهصورت جدیتری میبایست مدیران شهری و شهرداری با بخش خصوصی وارد گفتوگو و مذاکره شوند از طرفی نیز انشالله با تصویب طرح شهرهای بالای یکصد هزار نفر با منابعی که از طریق تصویب این طرح محقق خواهد شد شاهد تأسیس و احداث سینمای حرفهای و باکیفیت در این شهرستان باشیم.
مدیرعامل موسسه سینماشهر همچنین با توجه به همراهی دستگاهها و نهادهای استانی در خصوص مجتمع فرهنگی شهرستان نیز اظهار داشت: مجتمع فرهنگی نقده بسیار خوب و مناسب است و با گفتوگوهای صورت گرفته با مسئولین شهری مشخص است که هم مطالبه بسیار جدی و هم اهتمام ویژه پیرامون تبدیل این مجتمع به سالن نمایش فیلم وجود دارد که انشالله با همکاری و هماهنگی بین مدیران استانی و شهری بهزودی شاهد راهاندازی سالن نمایش فیلم باشیم اما بههرحال همانطور که بیان شد این شهرستان به دلیل دارا بودن سینما در سالیان دور انتظار میرود با نگاه ویژه شهرداری نسبت به همراه کردن بخش خصوصی، شهرستان نقده نیز از سالن سینمایی با کفیت و حرفهای برخوردار شود.
پس از این بازدید حبیب ایلبیگی با همراهی امیرحسین زاهدی مدیر امور سینمایی موسسه سینماشهر به شهرستان مهاباد سفر کردند، مهاباد با جمعیت بالغبر ۲۴۰ هزار نفر در رتبه پنجم از ۲۰ شهرستان استان آذربایجان غربی از لحاظ جمعیت قرارگرفته است. این شهرستان آذرماه سالن گذشته با افتتاح پردیس سینمایی وحدت با ظرفیت ۹۶۶ مخاطب صاحب یکی از بزرگترین پردیسهای سینمایی شد که با حمایت موسسه سینماشهر ۲ سالن دیگر نیز به ظرفیت سینمایی آن طی چند ماه گذشته اضافهشده است.
ایلبیگی در بازدید از این پردیس سینمایی با اشاره بهاضافه شدن دو سالن جدید به ظرفیت آن طی ماههای اخیر گفت: خوشبختانه پس از معرفی بهرهبردار و پیمانکار دو سالن دیگر به این مجموعه سینمایی با حمایت موسسه سینماشهر اضافه شد و اکنون مشغول به فعالیت است و بسیار خرسندیم که پردیس سینمایی وحدت مهاباد با سه سالن، فیلمهای روز سینمای ایران را برای مردم علاقهمند در شهرستان اکران میکند.
پس از مهاباد مدیرعامل موسسه سینماشهر در آخرین بازدید از روز نخست سفر به آذربایجان غربی به شهرستان سردشت رفت، ایلبیگی در بازدید از مجتمع فرهنگی تازه تأسیس سردشت ضمن گفتگو با فعالین حوزه سینما و مسئولین شهری با توجه به حوادث، رشادتها و جانفشانیهای مردم این شهرستان در هشت سال دفاع مقدس گفت: بمباران شیمیایی، شهدا و جانبازان شیمایی، شهر مرزی سردشت را به یکی ویژهترین شهرستانهای کشور بدل کرده است و به همین منظور، این شهرستان مرزی برای ما از اولویت خاصی برخوردار است. از طرفی تلاشهای دستاندرکاران بخش خصوصی برای اینکه این مجتمع در قالب سینما فعالیت کند نیز قابلتقدیر است.
ایلبیگی با اشاره به فعالیت سینما در سالهای نهچندان دور در این شهرستان نیز گفت: سردشت هم مانند بسیاری از شهرها از قدیم صاحب سینما بود که متأسفانه چند سالی است که تعطیلشده و مردم این شهرستان را از نعمت سینما محروم کرده است اما امیدواریم با تلاشها و اهتمام ویژه فعالین بخش خصوصی و مدیران و مسئولین شهری این شهرستان مجدد صاحب سینما شود. بههرحال بسیار امیدواریم که بتوانیم مجتمع فرهنگی سردشت را که بهعنوان یکی از مهمترین اولویتهای شهرهای کشور در جنوب غربی استان آذربایجان غربی قرارگرفته است تجهیز کرده و شاهد نمایش فیلمهای سینمایی برای مردم شریف و نجیب این شهرستان باشیم.