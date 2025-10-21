رکوردشکنی ورزشی رسانه ملی

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش سیما درسال۱۴۰۴ با رویکردی نوآورانه، رکورداولین پخش زنده برخی رشته‌های ورزشی درتلویزیون را شکست و موفق شد برای نخستین‌بار رقابت‌هایی همچون بوکس قهرمانی جهان، دوومیدانی قهرمانی جهان و آسیا، والیبال جوانان زیر ۲۱ سال، هندبال زیر ۱۷ سال آسیا، بسکتبال سه‌ به‌ سه قهرمانی آسیا و رقابت‌های گلف را به‌صورت مستقیم روی آنتن ببرد.

سینا معتضدی، مدیر شبکه ورزش در همین رابطه، در خصوص فعالیت چند‌وقت اخیر این شبکه که به‌صورت خاص تمرکز بیشتری بر پخش زنده رقابت‌های مختلف داشته، به جام‌جم می‌گوید: شبکه ورزش مانند تمامی شبکه‌های ورزشی در جهان، کارکرد و اولویت اصلی خود را بر پوشش زنده رویدادهای ورزشی متمرکز کرده است. در چند سال و به‌ویژه در ماه‌های اخیر، تمام تلاش خود را به کار بسته‌ایم تا حجم، میزان و تنوع پوشش رویدادهای ورزشی به‌شکل قابل توجهی افزایش یابد. رویدادهای ورزشی چند نوع هستند؛ یکی پوشش مسابقات داخلی است که در واقع همان لیگ‌های برتر رشته‌های مختلف کشور است. ما ۵۲ فدراسیون ورزشی داریم وتمام تلاش‌مان را کرده‌ایم تا بتوانیم این رویدادهای داخلی را به‌طورکامل پوشش دهیم. برای مثال، قبلا برخی رشته‌هامانند ژیمناستیک، گلف،هاکی سالنی، هاکی روی یخ،صخره‌نوردی وقایقرانی پوشش زنده نداشتندامادر ماه‌های اخیر سعی کردیم این رشته‌ها را هم به برنامه‌های قبلی‌مان اضافه کرده و تقریبا بسته‌ای کامل‌تر را به مخاطبان ارائه دهیم.

تازه‌هایی که به پخش زنده آمدند

وی ادامه می‌دهد: حوزه دوم، پوشش مسابقات مربوط به رویدادهای آسیایی و جهانی است که نمایندگان کشورمان در آن حضور دارند. ما سعی کرده‌ایم در این بخش تنوع ویژه‌ای ایجاد کنیم. تا پیش‌ازاین، مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا از شبکه ورزش پخش نشده بود اما در چند ماه گذشته این مسابقات را که نمایندگان کشورمان هم در آن حضور داشتند، پوشش دادیم. همچنین مسابقات بوکس قهرمانی آسیا و بوکس جوانان جهان که در انگلیس برگزار شد و پیشتر پخش نشده بود، به‌علاوه مسابقات چوگان قهرمانی آسیا که در عربستان برگزار شد، به‌صورت زنده پخش شدند.اسکیت روی یخ قهرمانی آسیا، مسابقات شطرنج‌ بازی‌های آسیایی، تنیس روی میز بین‌المللی با حضور نمایندگان کشورمان، هندبال ساحلی قهرمانی آسیا و مواردی از این دست، پیش از این هیچ‌کدام به این شکل پوشش داده نشده بودند. شاید بتوانم ۱۰ عنوان دیگر هم نام ببرم اما به‌طور خلاصه عرض کردم که این رویدادها تا به حال از شبکه ورزش پخش نمی‌شد که الحمدلله همگی به برنامه‌ها اضافه شد.

معتضدی به تنوع رده‌های سنی در پخش رقابت‌ها اشاره کرده و می‌گوید: تاچند سال پیش فقط رقابت‌های تیم‌های ملی بزرگسالان را پخش می‌کردیم اما اخیرا به پوشش مسابقات رده‌های سنی مختلف مانند نونهالان، نوجوانان، جوانان و امیدها روی آوردیم‌؛ یعنی مسابقاتی که اهمیت دارند و احتمال مدال‌آوری در آنها وجود دارد را هم به برنامه‌های‌مان اضافه کردیم. برای مثال، تابستان گذشته مسابقات نوجوانان و جوانان کشتی قهرمانی جهان را پخش کردیم که ایران در آن قهرمان شد. همچنین چند روز پیش مسابقات هندبال زیر ۱۷ سال قهرمانی آسیا را که ایران در آن اول شد و مسابقات والیبال قهرمانی جهان زیر ۲۱ سال را که تیم ایران باز هم اول شد، پوشش دادیم. این نوع مسابقات، هرچند رده‌های سنی پایه هستند و نه بزرگسال اما به‌شدت برای ما اهمیت دارند. با توجه به شرایط کشور پس از جنگ و نیاز بیشتر به انسجام، ما با رویکرد امیدآفرینی پیش رفتیم. هدف‌مان این بود که به هر طریقی بتوانیم مسابقات این‌چنینی را پخش کنیم تا موفقیت‌های ورزشکاران‌مان در سنین مختلف را نشان دهیم و اهتزاز پرچم ایران را به تصویر بکشیم‌؛ چیزی که واقعا باعث انسجام ملی و ایجاد حال خوب در مردم می‌شود.

۲۰ هزار بازدید برای رقابت‌های یک رشته خاص

وی تصریح می‌کند: برخی مسابقات هستند که به‌هر دلیلی نمایندگان کشورمان در آنها حضور ندارند اما باز هم به‌‌خاطر وجود طرفداران خاص این رشته‌ها، تلاش می‌کنیم این مسابقات را هم نمایش دهیم. به‌عنوان مثال، آخرین رویدادی که تا کنون شبکه ورزش در سازمان صداوسیما به‌طور کامل پوشش نداده بود، مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان بود که ما در آن نماینده‌ای نداشتیم اما به‌دلیل محبوبیت بسیار بالای این مسابقات، آن را پخش کردیم. مسابقات این‌چنینی زیادی در شبکه ورزش پخش می‌شود‌؛ مثلا مسابقات ژیمناستیک قهرمانی جهان که نماینده ویژه‌ای در آن نداشتیم اما به‌صورت ویژه این رقابت‌ها را پوشش دادیم. همچنین باید به این آمار اشاره کنم که برخی رشته‌ها مانند دوومیدانی قهرمانی جهان که پخش می‌کنیم، بیش از ۲۰ هزار بازدید در تلوبیون داشته‌اند. در مجموع باید بگویم ما سه نوع مسابقه داریم: مسابقات داخلی که لیگ‌های ورزشی محسوب می‌شوند، مسابقات بین‌المللی که با حضور نمایندگان کشورمان برگزار می‌شود و همچنین مسابقاتی که هرچند نماینده‌ای در آن نداریم اما به‌دلیل پرطرفدار بودن پوشش داده می‌شوند.

مدیر شبکه ورزش درباره احتمال تداخل در پخش برخی رقابت‌ها و سیاست‌گذاری در چنین مواقعی، عنوان می‌کند: در سراسر جهان، اکثر کشورهای دارای شبکه‌های ورزشی، چند کانال ورزشی دارند تا پوشش رقابت‌های فدراسیون‌های ورزشی ۵۲گانه و بسیاری از تیم‌های ملی را میان آنها تقسیم کنند. هر یک از این شبکه‌ها ماموریت‌های متفاوتی دارند‌؛ مثلا یک شبکه به رویدادهای داخلی می‌پردازد و دیگری به رویدادهای بانوان اما وقتی فقط یک شبکه ورزشی وجود دارد، این تنوع و حجم مسابقات گاهی باعث تداخل برنامه‌ها می‌شود و مجبور می‌شویم براساس اولویت‌ها تصمیم‌گیری کنیم. بر این اساس، آنچه در شبکه ورزش اهمیت دارد، این است که اگر نماینده‌ای از کشور ما در یک مسابقه بین‌المللی حضور دارد، اولویت اول با همان مسابقه است. وقتی دو مسابقه همزمان برگزار شود که لزوما نماینده ایران در هر دو نیست، ما بررسی می‌کنیم تا اولویت پخش تعیین شود. مثلا اخیرا مسابقات والیبال قهرمانی جهان برگزار شد که با یک رقابت ورزشی دیگر همزمان بود اما برای ما مهم بود که این مسابقه را پخش کنیم چرا که فقط هر چهار سال یک‌بار برگزار می‌شود.

پرطرفدار‌شدن والیبال

وی ادامه می‌دهد: از طرفی، طبق نظرسنجی‌هایی که انجام دادیم، والیبال پس از فوتبال و کشتی پربیننده‌ترین رشته ورزشی است. در همین میان، رقابت‌های والیبال پربیننده‌ترین برنامه و رویداد تیرماه بود. همچنین باید در نظر داشت که وقتی یک باشگاه خواستار پخش اولویت‌دار رقابت‌های رشته‌اش است، باید همراهی و تعامل دوجانبه‌ای شکل بگیرد‌؛ یعنی این یک تعامل دو‌طرفه است. البته تصمیم‌گیری نهایی براساس اولویت‌های سازمان و بررسی‌های جامع صورت می‌گیرد. این را هم بگویم که به‌صورت متوسط آمار بسیار خوبی ثبت کردیم و تقریبا هر دو روز یک‌بار، یک پیروزی و مدال‌آفرینی اخیر را پخش کردیم که این آمار بی‌نظیر است. از جمله رویکردهای خاص و تازه شبکه ورزش، پخش مستندهای ورزشی متنوع است. مدیر شبکه ورزش در این رابطه می‌گوید: در سه ماه گذشته فصل تابستان بود و بخش زیادی از مخاطبان ما نوجوانان زیر ۱۸ سال بودند که به‌دلیل تعطیلی مدارس وقت بیشتری داشتند. به‌همین دلیل تصمیم گرفتیم یک باکس ثابت برای پخش مستندهای ورزشی -چه سریالی و چه تک‌قسمتی - داشته باشیم که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. بسیاری از این مستندها، به‌خصوص پرتره‌های ورزشی که برای اولین‌بار از شبکه ورزش پخش می‌شدند، با استقبال خوبی روبه‌رو شدند. همچنین برنامه‌ریزی کردیم این باکس را در آخر هفته‌ها، یعنی پنجشنبه و جمعه، به‌صورت ثابت پخش کنیم.

​​​​​​​تولیدات ویژه برای رشته کشتی

معتضدی در‌خصوص تولید محتوا برای رشته کشتی که قهرمانی‌های تازه‌ای را برای کشور به همراه داشته نیز این‌طور بیان می‌کند: در زمینه کشتی، برنامه استعدادیابی «همه‌فن‌حریف» را داشتیم که قهرمانان زیادی در آن حضور داشتند. در تابستان گذشته، چهار نفر از کسانی که در مسابقات جوانان قهرمانی جهان مدال‌آوردند، محصول همین برنامه بودند که اتفاق بزرگی بود. ما به کشتی صرفا به‌عنوان پخش مسابقات نگاه نمی‌کنیم‌؛ تلاش کردیم از این علاقه گسترده مخاطبان و مردم استفاده کنیم و با واسطه برنامه «همه‌فن‌حریف» که همکاری خوبی با فدراسیون کشتی دارد، استعدادهای سراسر کشور را به این برنامه اضافه کنیم. فدراسیون کشتی از همان ابتدا قول داد بهترین‌های این نوجوانانی که در مسابقه «همه‌فن‌حریف» حاضر بودند را در تیم‌های ملی به‌کار گیرد. همچنین خبر تازه‌ای دارم‌؛ قرار است برنامه استعدادیابی بزرگ و جامعی با نام «کاپیتان» در شبکه ورزش برگزار شود که داوران مختلفی از جمله هادی چوپان و علیرضا منصوریان در آن حضور خواهند داشت تا استعدادیابی جامعی در حوزه ورزش انجام شود. برای ضبط بهتر این برنامه، اخیرا در رشته‌های مختلف ورزشی بررسی‌های لازم را انجام دادیم تا هر استعدادی را که احساس کردیم وجود دارد، به سراغ‌شان برویم. تلاش کردیم آن حرکت‌های ورزشی را ارتقا دهیم و ان‌شاءالله قرار است این برنامه که پیشتر اشاره کردم، از آبان‌ماه ضبط خود را آغاز کند.

