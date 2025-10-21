به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این نشست که با حضور غلامعلی حدادعادل رییس بنیاد سعدی و ۲۷ رایزن و وابسته فرهنگی کشور برگزار شد، بر جایگاه زبان فارسی در سند پنج‌ساله این سازمان تأکید کرد.

وی گفت: گسترش زبان فارسی مؤثرترین مسیر برای توسعه گفتمان انقلاب اسلامی است. هر زبان‌آموز فارسی، سفیری فرهنگی برای ایران محسوب می‌شود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به دستاوردهای بنیاد سعدی در گسترش زبان فارسی بیان کرد: از زمان تأسیس بنیاد سعدی با مدیریت دکتر حدادعادل، شاهد توسعه گفتمان و ترویج زبان فارسی بوده‌ایم. استانداردسازی آموزش زبان فارسی یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این بنیاد است.

ایمانی‌پور همچنین، ابراز کرد: با تکیه بر ظرفیت‌های بنیاد سعدی و هم‌افزایی میان این بنیاد و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مسیر گسترش زبان و ادبیات فارسی در جهان با قدرت ادامه خواهد یافت.

