ایمانیپور:
گسترش زبان فارسی مؤثرترین مسیر برای توسعه گفتمان انقلاب اسلامی است
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دیدار رایزنان و وابستگان فرهنگی جدید جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با رئیس بنیاد سعدی درباره اهمیت گسترش زبان فارسی در کشورهای دیگر سخن گفت.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این نشست که با حضور غلامعلی حدادعادل رییس بنیاد سعدی و ۲۷ رایزن و وابسته فرهنگی کشور برگزار شد، بر جایگاه زبان فارسی در سند پنجساله این سازمان تأکید کرد.
وی گفت: گسترش زبان فارسی مؤثرترین مسیر برای توسعه گفتمان انقلاب اسلامی است. هر زبانآموز فارسی، سفیری فرهنگی برای ایران محسوب میشود.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به دستاوردهای بنیاد سعدی در گسترش زبان فارسی بیان کرد: از زمان تأسیس بنیاد سعدی با مدیریت دکتر حدادعادل، شاهد توسعه گفتمان و ترویج زبان فارسی بودهایم. استانداردسازی آموزش زبان فارسی یکی از بزرگترین دستاوردهای این بنیاد است.
ایمانیپور همچنین، ابراز کرد: با تکیه بر ظرفیتهای بنیاد سعدی و همافزایی میان این بنیاد و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مسیر گسترش زبان و ادبیات فارسی در جهان با قدرت ادامه خواهد یافت.