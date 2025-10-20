خبرگزاری کار ایران
آغاز صدور مجوز برگزاری کنسرت به سالن میلاد نمایشگاه‌ها

کد خبر : 1702791
دفتر موسیقی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با آغاز روند دریافت تائیدیه آتش‌نشانی از سوی سازمان آتش‌نشانی برای سالن میلاد نمایشگاه‌ها، فعلاً مجوز برگزاری کنسرت در این سالن صادر می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی معاونت امور هنری، بر اساس مذاکرات و توافقات صورت گرفته بین دفتر امور موسیقی و سالن میلاد نمایشگاه‌ها و درخواست تهیه‌کنندگان و مکاتبه مجمع صنفی ناشران موسیقی با آغاز روند دریافت تائیدیه آتش‌نشانی از سوی سازمان آتش‌نشانی برای این سالن؛ مقرر شد تا فعلاً مجوز برگزاری کنسرت در سالن میلاد نمایشگاه‌ها صادر شود. 

لازم به ذکر است تمامی سالن‌های بالای هزار و ۲۰۰ نفر مطرح شده از سوی دفتر امور موسیقی برای دریافت تائیدیه آتش‌نشانی، تائیدیه مربوطه را دریافت کرده‌اند.

 

