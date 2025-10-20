«آواز باد» به شبکه خانگی آمد

به گزارش ایلنا، «آواز باد» دومین تجربه مستند سازی سودابه بیضایی سال گذشته در گروه سینمایی هنر و تجربه روی پرده رفت و حالا نمایش خود را در پلتفرم «هاشور» آغاز کرده است.

«آواز باد» داستان پگاه، دختر جوانی است که در مسیر جست‌وجوی خویش، با استاد طاهر یارویسی نوازنده مطرح تنبور آشنا می‌شود و قدم در راهی جدید می‌گذارد.

سودابه بیضایی این اثر را به شکل مشترک با سید امیر سید زاده تهیه و تولید کرده است.

عوامل دست اندرکار این مستند سینمایی عبارتند از : پژوهشگر و‌ کارگردان: سودابه بیضایی / مجری طرح: هنگامه صفایی پور/ تدوین: بهمن کیارستمی، پویا پارسامقام/ ضبط صدا و تصویر: سودابه بیضایی/ مدیر تولید: سهیلا کوشکی/ دستیارکارگردان: فرزانه بیضایی/طراحی و‌ ترکیب صدا: حسین قورچیان / اصلاح رنگ و‌ نور: مهشید افضلی/ ترجمه: صنم کلانتری/ زیرنویس: جواد ابراهیمی‌نژاد/ پخش‌کننده: کمپانی آیویژن به مدیریت مهناز تفاقی

