عرفان طهماسبی از لغو کنسرتش در اهواز خبر داد/دفتر موسیقی پاسخگو باشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، عرفان طهماسبی خواننده پاپ از لغو کنسرتش در شهر اهواز خبر داد. این در حالی است که طی ما‌ه‌های گذشته نیز چند کنسرت و رویداد لغو شده که آخرین آنها فستیوال «کاوان» قشم بوده است.

گفتنی است طی یک سال گذشته این دومین بار است که کنسرت عرفان طهماسبی در شهر اهواز لغو می‌شود. این اتفاق اولین‌بار در نوروز ۱۴۰۴ رخ داده بود.

عرفان طهماسبی در اینباره چند رشته استوری منتشر کرده است.

او نوشته : این حجم از تبعیض و رفتار سلیقه‌ای دیگر قابل تحمل نیست.

او همچنین بیان کرده: بیش از یک سال از آغاز اجراهای ما گذشته و در این مدت بارها و بارها پیشنهادها و درخواست‌های مختلفی (چه برای اجراهای رایگان و چه غیر رایگان) از سوی ما به مسئولین مربوطه ارائه شده، اما مسئولین خوزستانی شاید فرا استانی، همواره مسیر را با سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی بسته‌اند.

او در یک استوری دیگر نوشته است: بارها مجوز اولیه و ثانویه هم اخذ شده، در حدی که ما شروع به اطلاع‌رسانی کردیم، اما دوباره لغو شد. تمام خواسته‌های آنها چیست؟ اینکه اجرای ما در حد کوچک و محدودی باقی بماند، در شهر و استانی که خانه ماست. اما ترسشان از چیست؟ شاید این را شما بهتر از من بدانید.

طهماسبی می‌افزاید: وقتی صحبت از اجرای ما در سالن یا مکان‌های بزرگ‌تر شد، گفتند: امنیت برقرار نمی‌شود یا فضا در شأن مردم نیست. کما اینکه به زودی شاهد اجراهای بزرگ در همین سال‌ها خواهید بود. به این ترتیب به اطلاع مردم عزیز خوزستان می‌رسانم؛ اراده جدی برای نبودن ما در خوزستان و شاد نبودن شما بدین وسیله وجود دارد.

او در پایان نوشته: و من از مسئولین خوزستان تنها یک چیز می‌خواهم, کمی غیرت و صداقت!

سندی که نشان می‌دهد فستیوال کاوان قبلا مجوز رسمی دریافت کرده است

جشنواره کاوان مجوز داشت یا نداشت؟

طی روزهای گذشته و پیش از لغو کنسرت عرفان طهماسبی بود که فستیوال موسیقی «کاوان» با وجود دریافت مجوزهای لازم در روز اول برگزاری لغو شد و ضابطتان نیروی انتظامی به جمع‌آوری باندها و ادوات آن پرداختند.

این اتفاق در حالی رخ داد که بابک رضایی مدیر کل دفتر موسیقی وجود مجوز آن را انکار کرده بود و چند ساعت بعد بود که عکسی از این مجوز در فضای مجازی منتشر شد.

رضایی مدیر جدید دفتر موسیقی گفته بود: ما هم مثل شما از طریق رسانه‌ها متوجه برگزاری این جشنواره شدیم. هیچ مجوزی از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای این جشنواره صادر نشده بود و حتی درخواستی برای برگزاری این رویداد به دفتر موسیقی ارائه نشده است؛ بنابراین وقتی جشنواره‌ای اساساً مجوز ندارد، بحث لغو شدنش موضوعیتی ندارد. ما چیزی را لغو نکردیم، چون مجوزی صادر نکرده بودیم.»

حال این جشنواره پس از برگزاری جلساتی میان مسئولان منطقه آزاد قشم رفع شد. حال این جشنواره از روز گذشته یکشنبه بیست وششم مهرماه فعالیت خود را از سر گرفته است.

در پایان باید گفت تا امروز هیچ ‌کدام از مسئولان چه استانی و چه در مرکز نسبت به این اتفاقات واکنش رسمی نداشته‌اند.

انتهای پیام/