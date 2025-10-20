ارکستر سمفونیک تهران «شهرزاد» را نواخت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر سمفونیک تهران در کنسرت ۲۶ و ۲۷ مهر ماه خود، طی دو شب، قطعه‌ای از عرفان وکیلی را به همراه سوئیت سمفونیک شهرزاد پیش‌روی مخاطبان قرار داد.

نت آغازین این کنسرت با اجرای قطعه «گنبد افلاک» به آهنگسازی عرفان وکیلی نواخته شد؛ قطعه‌ای که با اوج و فرودهایش فضایی خاص در لحظات ابتدایی کنسرت ایجاد کرد. پس از اجرای این قطعه، عرفان وکیلی با دعوت رهبر ارکستر روی صحنه آمد و مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت.

در بخش بعدی این کنسرت، «سوئیت سمفونیک شهرزاد اپوس ۳۵» اثر نیکولای ریمسکی کورساکف آهنگساز روس، در چهار موومان اجرا شد؛ «دریا و کشتی سندباد»، «داستان شاهزاده کلندر»، «شاهزاده و شاهدخت جوان» و «جشنواره بغداد. دریا» موومان‌های این سوئیت سمفونیک را تشکیل می‌دادند.

«پوئم سمفونیک شهرزاد» یکی از مشهورترین آثار ارکسترال است که تاکنون تصنیف شده است، کورساکف این اثر ماندگار را سال ۱۸۸۸ میلادی بر پایه «داستان‌های هزار و یک شب» نوشت.

هماهنگی نوازندگان و تک‌نوازی‌های سازهای زهی و بادی با هدایت رهبر ارکستر در میانه بخش‌های این قطعه، از ویژگی‌های قابل توجه این اجرا بود.

امیرعباس ستایشگر معاون آفرینش‌های هنری بنیاد رودکی، مانی جعفرزاده، جاوید مجلسی، شهلا میلانی، نسرین ناصحی، کلارا بوکوچاوا، امین غفاری، بهرام جمالی، مسعود کاظم‌زاد و… طی این دو شب به تماشای کنسرت ارکستر سمفونیک تهران نشستند.

محمدرضا کریمی (کنسرت مایستر)، فرزاد صیدی، احسان شامی، عرفان شریف‌زاده، فرمهر حسن بیگلو، هومان جلالت، سینا صالحی، فرید ذاکری، هورام ترابی، حسن ملکی، سجاد صالح‌آبادی، آناهیتا عظیمی، سارا قاسمی، کوروش علی‌محمدی، درسا میناسازی، پارسا معین (ویولن یک)، مونیکا لران، مهوش عسگری، پیمان شامی، عرفان وکیلی، موژان میرزایی، علیرضا گلستانه، ملیکا زاده‌محمدی، سینا افتخارنیا، کیانا کاوه، فرناز زندیه، عرفان جاویدنیا، فارس خالص، یکتا علیزاده (ویولن دو)، پژمان اختیاری، آتنا زنگنه، زهرا عبداله‌زاده، مسعود پوربخت، آریان زمانی، روشا گواهی، فرگل ساکت، بهار براهیمی، رادمهر فلاح (ویولا)، مجید اسماعیلی، ماکان خویی‌نژاد، بهرنگ معتمدی، زهرا کتابی، هلیا پورکریمی، روژان فلاح‌بردبار، هامون قادری، هستی علیزاده، عرفان فیجان (ویولنسل)، مهدی کلانتری، پروانه انارکی، محمدرضا جبار، آوا پویاکاشانی، کوروش ملکی، نازنین احمدی و ستاره ناموری راد (کنترباس) نوازندگان ارکستر در بخش سازهای زهی را تشکیل می‌دادند.

همچنین ماه‌سیما فلاحی، غزاله میرزازاده، فرزانه اسدی (فلوت)، فراز فراست‌پور (پیکولو)، آرین قیطاسی، نازنین احمدزاده (ابوا)، مینلی دانلیان، پگاه ولی‌خانی (کلارینت)، رهام ایران‌خواه (کلارینت باس)، علیرضا متوسلی‌داراب، فرشاد محمدی (فاگوت)، فاطمه یوسفی‌نژاد، روژینا صادقی، هومان باقی، امیرحسین گرگین (هورن)، علی ضرابی، کامیار ماندگاریان (ترومپت)، سپهر عباسی، آرین خدایار (ترومبون)، رامین براتی (ترومبون باس)، بابک میردادیان (توبا)، دیبا والی (هارپ) و عرفان فرشی‌زاده (تیمپانی) دیگر نوازندگان ارکستر در این کنسرت بودند.

انتهای پیام/